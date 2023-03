Ballast Nedam richt zich nu vooral op minder complexe bouwprojecten

Bouwbedrijf Ballast Nedam laat aanbestedingen voor de bouw van grote, complexe gebouwen voortaan aan zich voorbij gaan. Om de risico’s bij grote projecten beter beheersbaar te maken gaat het bouwbedrijf uit Nieuwegein (1.936 werknemers) zich richten op projecten die „qua bouwmethoden goed ontwikkeld en repetitief zijn” en waarbij het expertise opnieuw kan toepassen – zo stelt het bouwbedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers. Dus liever woningen, die je vaker kunt bouwen, dan grote torens die maar één keer worden neergezet. Het bedrijf zag de omzet in 2022 stijgen naar 1,4 miljard euro (2021: 1 miljard), het netto resultaat ging van 42 naar 31,7 miljoen.

Het is niet zo dat Ballast Nedam helemaal geen grote projecten meer aanneemt, zo benadrukt een woordvoerder. Er worden nog steeds infrastructuurwerken aangelegd, en zolang de bouwprojecten maar binnen de nieuwe koers passen, blijft het bouwbedrijf ze uitvoeren.

Een jaar vol gedonder

De aankondiging valt niet los te zien van de periode van ruim een jaar waarin Ballast Nedam meermaals met andere marktpartijen in de clinch lag bij grote projecten. Zo zegde Schiphol Group eind 2021 de samenwerking voor de bouw van de nieuwe A-pier op; na een conflict over het ontwerp ontstond flinke vertraging.

Afgelopen najaar liepen de gemoederen rond de vertraagde bouw van de stikstoffabriek van Gasunie in het Groningse Zuidhorn zo hoog op dat hoofdaannemer Air Products 150 personeelsleden van Ballast Nedam in januari de toegang tot het bouwterrein weigerde. Nog altijd zijn de mensen van Ballast Nedam er niet welkom, terwijl de fabriek nagenoeg voltooid is. Ballast Nedam laat weten het werk graag af te willen maken.

Ook bij de bouw van de prestigieuze Galaxy Tower in het stationsgebied van Utrecht is het gedonder na maandenlange vertraging. Ballast Nedam en installatiebedrijf Homij liggen overhoop met De Lelie Vastgoed, de opdrachtgever van het 90 meter hoge hotel-wooncomplex. De vraag, zoals wel vaker, is wie verantwoordelijk is voor de vertraging en wat de hoogte van de compensatie moet zijn. Terwijl dat conflict bij de rechter wordt uitgevochten, ligt het werk op de bouwplaats al maanden stil.

Risicomijdend

Ballast Nedam is niet het eerste bouwbedrijf dat minder risico’s wil nemen. Grote aannemers, die op dunne winstmarges projecten van honderden miljoenen euro's realiseren, komen nogal eens in de problemen bij kostenoverschrijdingen of vertraging. Want als er in zo’n megaproject iets fout gaat, gaat het meteen flink fout. De beruchtste voorbeelden komen uit de bouw van infrastructuur. Miljoenenverslindende projecten als de Noord/Zuid-lijn, de Zeesluis IJmuiden, het Zuidasdok en het herstel aan de Afsluitdijk zetten bouwers ertoe om zich terughoudender op te stellen. Zo neemt BAM al enkele jaren geen bouwprojecten meer aan die groter zijn dan 150 miljoen euro, als het moet opdraaien voor de kosten als het misgaat. Ook Heijmans stelt bewuster met risico’s om te gaan.

Om risicovolle projecten toch door te laten gaan, wordt er sinds kort geëxperimenteerd met nieuwe aanbestedingsvormen waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk vooraf inschatten waar mogelijk kostenoverschrijdingen of vertragingen kunnen optreden. Ook worden grote projecten in aparte delen aanbesteed. Zo is project Zuidasdok, de grootschalige verbouwing van station Amsterdam Zuid, ‘opgeknipt’ in losse deelprojecten. Het was dankzij deze voorwaarden dat Heijmans besloot terug te keren naar het project waar het eerder met slaande deuren was vertrokken: de bouwer uit Rosmalen gaat het knooppunt De Nieuwe Meer bij Amsterdam grootschalig verbouwen.