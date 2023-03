Amerikaanse overheid bereid tot garantstelling spaargeld bij kleine banken

De Amerikaanse federale overheid is bereid om spaargeld ondergebracht bij kleine en middelgrote Amerikaanse banken te garanderen. Dat maakte de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen dinsdag bekend in een toespraak voor de Amerikaanse bankiersvereniging (ABA). Daarvoor kan hetzelfde mechanisme worden ingezet waarmee ook rekeninghouders bij de vorige week gesneuvelde Silicon Valley Bank (SVB) werden opgevangen.

Yellen: „Onze tussenkomst was nodig om het gehele Amerikaanse banksysteem te beschermen. Soortgelijke acties kunnen gerechtvaardigd zijn als kleinere instellingen te maken krijgen met bankruns die besmettingsrisico met zich meebrengen.” De aankondiging dient om de financiële markten te sussen na bijna twee weken onrust. Volgens Yellen is de beroering nagenoeg voorbij, zo zei ze dinsdag: „De situatie stabiliseert, en het Amerikaanse bankensysteem blijft solide.”

Amerikaanse banken hebben na de kredietcrisis van 2008 een depositogarantiestelsel opgelegd gekregen van de overheid; klanten moeten tot 250.000 dollar van hun geld direct kunnen opnemen, een garantie die het bankensysteem in zijn geheel levert. Toen SVB begon te wankelen werd direct duidelijk dat die verzekering ontoereikend is. Spaarders hadden gemiddeld 4,2 miljoen dollar op stal bij de bank, en panikeerden. President Joe Biden greep snel en hard in: de Amerikaanse overheid zou instaan voor al het spaargeld bij SVB, ook als dat meer dan een kwart miljoen op een rekening bedroeg.

‘Voortvarend’ maar niet voldoende

Volgens Yellen was dat een „voortvarend” en „krachtig” optreden van haar eigen federale overheid. Toch bleven de markten kwakkelen na de val van SVB; met name middelgrote en kleine banken werden met argusogen bekeken door spaarders. Met de aankondiging van dinsdag maakt Yellen eens te meer duidelijk dat de Amerikaanse overheid niet bereid is om spaarders op te laten draaien voor de fouten van bankiers.

De financiënminister benadrukte in haar toespraak dat grote banken dan wel een grote rol spelen in de Amerikaanse economie, maar dat kleine en middelgrote banken net zo goed onmisbaar zijn. „Dit slag banken is sterk betrokken bij traditionele bankdiensten die essentiële krediet- en financiële steun bieden aan gezinnen en kleine bedrijven. Ze vergroten ook de concurrentie in de banksector en hebben vaak gespecialiseerde kennis en expertise in de gemeenschappen waarin ze investeren.”

Reddingsboei

De reddingsboei van de regering-Biden wordt echter niet naar aandeel- en obligatiehouders geworpen. Bij SVB liepen zij met lege handen weg. „Zij namen bewust een risico, en toen het misging, verloren ze hun geld. Dat is hoe het kapitalisme werkt”, aldus Biden. Oftewel: de bail-outs van honderden miljarden dollars waarmee de federale overheid de bankencrisis van 2008 moest beteugelen zijn niet terug van weggeweest. Ongezonde banken worden niet zomaar opgelapt door de belastingbetaler.

Naast het depositobeleid van Biden wordt de bankensector ook met andere maatregelen gestut. Zo sprongen elf andere banken bij om het wankelende First Republic aan geld te helpen, al is het niet zeker dat zij overeind blijft. Intussen maakt de Federal Reserve het mogelijk voor andere centrale banken om dagelijks dollarleningen te verstrekken, in plaats van wekelijks. Bovendien is de Zwitserse overheid al bijgesprongen om de systeembank UBS het falende Credit Suisse over te laten nemen.