7 miljard euro steun vanuit internationale gemeenschap voor Turkije en Syrië

Op een donorconferentie in Brussel heeft de internationale gemeenschap maandagavond zeven miljard euro beloofd aan Turkije en Syrië voor de slachtoffers van de aardbevingen zes weken geleden. Dat heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen na afloop bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters.

Het grootste gedeelte van het bedrag gaat naar Turkije, dat het hardst werd getroffen door de ramp. 950 miljoen euro is bestemd voor humanitaire hulp in Syrië. Tijdens de conferentie zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan via een videoverbinding dat de schade in zijn land wordt geschat op 104 miljard euro.

Het Syrische regime was niet aanwezig bij de bijeenkomst, omdat de EU geen relatie onderhoudt met de Syrische president Assad. Wel biedt de EU humanitaire hulp en zal er in juni opnieuw geld worden ingezameld voor het land, aldus Von der Leyen.

Erdogan liet weten dat Turkije van plan is om het komende jaar 319.000 huizen te bouwen. „Het is voor geen enkel land mogelijk om een ​​crisis van deze omvang alleen aan te pakken”, zei hij. „We zullen nooit de solidariteit vergeten die al onze vrienden hebben getoond in deze moeilijke dagen.”

Miljoenen daklozen

Bij de aardbevingen in Turkije en Syrië kwamen meer dan 50.000 mensen om het leven en duizenden worden nog vermist. Meer dan drie miljoen mensen raakten dakloos. De aardbevingen van 6 februari zijn de dodelijkste natuurramp die Turkije heeft getroffen sinds de beving van 1939. Toen kwamen er 30.000 mensen om het leven.