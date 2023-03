‘Ze denken: hé, wat een gezellig persoon. En dan blijkt het een oplichter’

Wie worden vaker slachtoffer van een misdrijf: ouderen of jongeren, vraagt wijkagent Theo Denie aan een zaaltje vol ouderen. Het is de wekelijkse koffieochtend in het Huis van de Wijk in Ommoord, een Rotterdamse wijk met veel 65-plussers.

„Ouderen!”, klinkt het in de zaal.

Denie laat een dia zien met een staafdiagram: jongeren zijn veel vaker slachtoffer van een misdrijf. En dan vooral jongemannen tussen de 15 en 24 jaar oud.

Volgende vraag: wie zijn er vaker slachtoffer van zogenoemde babbeltrucs? Dat zijn smoesjes die oplichters gebruiken om iemand geld, sieraden of dure spullen afhandig te maken. Dat zijn wél de ouderen, laat de volgende dia met een nieuwe staafdiagram zien. Naar schatting is tussen de 75 en 95 procent van de slachtoffers ouder dan 64 jaar, staat in de begeleidende tekst. Landelijk zijn er zo’n 125.000 pogingen per jaar, vertelt Theo Denie de zaal. Daarvan slagen ongeveer 25.000.

In Rotterdam was het de laatste maanden flink raak. Vorige maand werden drie jongemannen en een 21-jarige vrouw aangehouden in Rotterdam en Nistelrode. Denie en zijn collega-wijkagenten Brenda van der Most en Cavit Koksal stuiten dagelijks op oplichtingspraktijken. In december waren er 22 geslaagde babbeltrucs in Ommoord. „Oef”, zuchten de ouderen, terwijl ze in hun koffie roeren.

Babbeltrucs aanpakken is lastig. Oplichters komen soms uit de buurt, maar zijn ook regelmatig lid van bendes die door het hele land actief zijn. Mobiel banditisme, noemt wijkagent Denie dat. De politie vraagt beelden op van camera’s bij pinautomaten en in hallen en liften van seniorenflats, zegt hij. „Maar het lukt helaas lang niet altijd oplichters goed in beeld te krijgen.”

Om de pakkans te vergroten zet de Rotterdamse politie sinds 2020 forensische rechercheurs in bij dit soort oplichtingszaken. Zij doen onderzoek en kijken of er vingerafdrukken of dna kunnen worden gevonden dat herleidbaar is tot de daders.

Denie: „Juist omdat het vaak om bendes gaat, hebben we regelmatig een hit met dna vanuit een andere zaak. Of andersom.” Dat werkt goed, zegt hij. Cijfers van het aantal zaken dat zo wordt opgelost, zijn er niet.

Oplichters kunnen mensen op zo veel manieren om de tuin leiden, dat mensen alleen in algemene termen kunnen worden gewaarschuwd. Dát doet André van Duin in politie-uniform vanaf reclameborden door de hele stad. Hij waarschuwt: „Laat niemand binnen. Wat ze ook verzinnen.”

Het lukt helaas lang niet altijd oplichters goed in beeld te krijgen Theo Denie wijkagent in Ommoord

Het is wrang dat mensen angst moet worden aangejaagd voor iedereen die ze niet kennen, vinden de wijkagenten. De oplichters maken op vernuftige wijze misbruik van het vertrouwen of de goedgelovigheid van hun slachtoffers. „Dus proberen we hen zo alert mogelijk te maken”, zegt Theo Denie. Hij flyert met zijn collega’s op de markt en in winkelcentra. Ze informeren ouderen tijdens koffieochtenden in wijkcentra.

„Wat doet u als er wordt aangebeld?”, vraagt Denie de zaal.

„Ik roep: wie is daar”, zegt een man. Zijn wandelstok staat naast hem tegen de muur.

Een mevrouw met een wollen mutsje: „Ik zeg: wie bent u. En laat u maar even een bewijsje zien.”

Mooi, zegt Denie. „Ik zou aanraden eerst door het raampje of spionnetje te kijken wie er voor de deur staat. Als het iemand is die u niet kent, en u heeft geen afspraak, dan laat u de deur dicht. Wilt u toch de deur opendoen, hou dan de ketting of kierstandhouder erop.”

Foto Hedayatullah Amid Foto Hedayatullah Amid Foto Hedayatullah Amid

Sjofel of keurig gekleed

Weet iemand hoe je boeven kunt herkennen? vraagt Denie dan. „Dat is lastig”, antwoordt hij zelf. Ze kunnen oud zijn óf jong, sjofel óf keurig gekleed. Het kan iemand zijn die zegt dat hij van een elektriciteitsbedrijf komt. Hij kán zelfs een jasje aanhebben van dat bedrijf en dan tóch een oplichter zijn. Het kan een vriendelijke jongeman zijn die zegt dat hij de neef van de buurvrouw is en voor een dichte deur staat met een bos bloemen. Het kan een pakketbezorger zijn die zegt dat er nog 80 cent portokosten moet worden gepind. Het kan een jongedame zijn die een glas water vraagt.

Hij laat een aantal filmpjes zien waarin mensen vertellen in welke smoes ze zijn getrapt. De smoes van de neef van de buurvrouw komt langs, de pakketbezorger, de medewerker van de bank.

Juist omdat het vaak om bendes gaat, hebben we regelmatig een hit met dna vanuit een andere zaak. Of andersom Theo Denie wijkagent

Die laatste bezorgt de politie ook een hoop kopzorgen: nepbankmedewerkers die mensen, vaak ouderen, met een overtuigend verhaal zover krijgen dat ze hun bankpas en pincode afgeven. Denie zegt het maar weer eens: de bank belt nóóit om je pin-code te vragen. Je bankpas wordt nóóit opgehaald. De ouderen in de zaal knikken. Dat weten ze best. Zouden zij nooit doen.

Nepmedewerker

Toch gebeurt het best vaak, zegt Denie. Soms probeert een nepmedewerker van de bank u om de tuin te leiden via de telefoon. Een mevrouw van 91 in een oranje trui zegt dat ze laatst zo’n persoon aan de telefoon kreeg. „Ik zei: ‘Meneer, ik ben bang dat u bezig bent mij op te lichten’.”

Peter Wennekes (72) was onderhoudsmedewerker voor roltrappen. „Soms zagen we dat mensen verdacht dicht op anderen gingen staan. Die waren iets van plan. Dan begonnen we te zingen. Iedereen keek dan om, kans verkeken. Dan waren ze echt pissig.” Hij lacht als hij eraan terugdenkt.

Als iemand in een babbeltruc is getrapt, voelt die persoon zich vaak enorm schuldig, zegt Cavit Koksal, als Denie klaar is met de presentatie. „Om die reden doet lang niet iedereen aangifte. Ouderen zijn niet zelden eenzaam, vinden het fijn om even te babbelen. Ze denken: ‘Hé, wat een gezellig persoon.’ En dan blijkt het een oplichter.”

