VN-rapport: 43.000 mensen stierven vorig jaar door extreme droogte in Somalië

Naar schatting 43.000 mensen stierven vorig jaar in Somalië door extreme droogte. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef dat werd opgesteld door de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Het zou voor de helft om kinderen onder de vijf jaar gaan. Somalië, gelegen in de Hoorn van Afrika, heeft te maken met haar langste droogte ooit. Volgens een prognose van de onderzoekers zullen dagelijks zo’n 135 mensen sterven als gevolg van de crisis.

De Verenigde Naties schatten zo’n 2,6 miljard dollar (omgerekend 2,43 miljard euro) nodig te hebben om 7,6 miljoen Somaliërs te voorzien in hun primaire behoeften. Dat veel traditionele donoren voor humanitaire hulp zich de afgelopen tijd op Oekraïne hebben gericht, zoals de VN-coördinator in Somalië afgelopen maand beweerde, helpt de situatie in het land niet vooruit. Het aantal overlijdens door droogte zou in de eerste zes maanden van dit jaar kunnen oplopen tot 34.000. De instanties nemen de hoogste sterftecijfers waar in het zuiden van Somalië, met name in de gebieden rond de regio’s Bay, Bakool en Banadir, het huidige epicentrum van de droogte.

Zowel Somalië als buurlanden Ethiopië en Kenia hebben te maken met zes achtereenvolgende mislukte oogsten tijdens het regenseizoen. Somalië telt inmiddels meer dan zes miljoen mensen die honger lijden en miljoenen veedieren die zijn omgekomen. Bovendien werken de stijgende voedselprijzen de hongercrisis in de hand. Eerder dit jaar beschreef de VN de situatie in het land als „uiterst kritiek”. „De huidige crisis is nog lang niet voorbij”, aldus de onderzoekers maandag.

Lees ook: Reportage: droogte in Somalië: ‘We gaan eraan, alleen God kan ons nog redden’

Uitdagende maatschappelijke context

De nieuwe cijfers, zo stellen de onderzoekers, bewijzen dat hoewel de hongersnood officieel voorlopig is afgewend, de crisis in het land nog lang niet voorbij is en nu al grotere vormen aanneemt dan andere noodsituaties uit het verleden. Bij een eerdere hongersnoodcrisis in 2011 kwamen een kwart miljoen Somaliërs om. Tot nog toe beschouwt de VN de huidige situatie niet als een hongersnood. Voor zo’n formele hongersnoodverklaring moet uit gegevens blijken dat meer dan een vijfde van de huishoudens extreme voedseltekorten heeft, ruim 30 procent van de kinderen acuut ondervoed is en meer dan twee op de tienduizend mensen dagelijks sterven.

De huidige droogtecrisis in Somalië tekent zich af binnen een al uitdagende maatschappelijke context. De huidige droogte komt bovenop de bredere door klimaatverandering veroorzaakte extreme weersomstandigheden, de politieke instabiliteit in het land, etnische spanningen en de daarmee gepaarde onveiligheid in de regio. Al-Shabaab, een aan Al-Qaida gelieerde groepering, vecht sinds 2007 tegen het door de internationale gemeenschap gesteunde Somalische regering. Hoewel ze begin vorig decennium uit de grote steden van het land werd verdreven, blijft de terreurbeweging stevig verankerd in Somalische plattelandsgebieden. Door de situatie zouden volgens de International Organization for Migration inmiddels zo’n 3,8 miljoen Somaliërs ontheemd zijn.

Lees ook: Het debat over de kosten van klimaatschade is onontkoombaar