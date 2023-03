Te veel, te weinig of verontreinigd. Dat staat er op het menu als het gaat om ‘water’ in tijden van de klimaatcrisis. Cycloon Freddy legt momenteel genadeloos de link tussen klimaatverandering en de watercrisis bloot. In het zuidoosten van het Afrikaanse continent brengt hij al wekenlang overstromingen waardoor tienduizenden ontheemd raken, honderden zijn omgekomen en cholera wordt verspreid.

Rogier van den Berg is global director Sustainable Cities bij het World Resources Institute. Stientje van Veldhoven is vice-president bij het World Resources Institute.

Veel slachtoffers vallen in verstedelijkte gebieden – ook in Afrika. In Malawi is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen in de zuidelijke regio van het land en in de nu verwoeste commerciële hoofdstad Blantyre.

Helaas zullen deze situaties in de toekomst nog vaker voorkomen door de toenemende verstedelijking in ontwikkelingslanden die gevoelig zijn voor klimaatverandering, met name in Afrika en Zuid-Azië. Het is daarom terecht dat Nederland samen met Tadzjikistan in New York volgende week een ‘high-level’ VN-conferentie over water organiseert, de eerste in dertig jaar.Zowel de omvang van de verstedelijking als de manier waarop steden groeien, vaak door informele nederzettingen, vergroten de uitdaging om de watercrisis klimaatbestendig aan te pakken. Tegen 2050 zullen bijvoorbeeld 1,5 miljard mensen in Afrikaanse steden wonen, meer dan het dubbele van het huidige aantal.

In India wordt een groei van 416 miljoen stedelingen tot 2050 verwacht. Tweederde van de gemeenten in Mexico kampt met een chronisch watertekort. Voor snelgroeiende stedelijke gebieden zullen wateronzekerheid, droogte en de blootstelling aan overstromingsgevaar de veiligheid en vooruitzichten van stadsbewoners ondermijnen.

Wat valt hieraan te doen? Een grotere rol voor stedelijk bestuur is cruciaal voor watermanagement in een groeiende stedelijke context. Waterbeheer, in veel landen sterk versnipperd tussen de nationale overheid, provincies, nutsbedrijven en de (informele) private sector, moet beter worden gecoördineerd met de stad als knooppunt van investeringen en innovatie.

We dienen stedelijke gebieden ook weerbaarder te maken en te anticiperen op sterk wisselende neerslagpatronen, droogtes en overstromingen. Dat begint met het lokale systeem in kaart te brengen zoals de waterbekkens van een stad, stedelijke watersystemen en bestuursstructuren, en afhankelijkheden met andere economische of natuurlijke systemen. Vervolgens kan de waterbestendigheid van een stad beoordeeld worden en een actieplan ter verbetering worden opgesteld. Verbeteringen in de weerbaarheid van een stedelijk gebied zitten vaak in technologische, infrastructurele en ook bestuurlijke oplossingen.

Nederland kan ook zijn invloed aanwenden door waterfinanciering op de kaart te zetten

Daarmee komen we op een ander belangrijk punt van de VN-Waterconferentie: financiering. Momenteel belandt slechts 8 procent van de mondiale klimaatfinanciering in water-gerelateerde investeringen. En dat terwijl iedere euro die wereldwijd wordt geïnvesteerd in toegang tot water en sanitaire voorzieningen, gemiddeld 6,5 euro oplevert. Nederland kan ook zijn invloed aanwenden door waterfinanciering op de kaart te zetten als voorzitter van de coalitie van Finance Ministers for Climate Action, een in 2019 opgericht internationaal platform dat klimaatactie door ministeries van Financiën bevordert.

Overheden, bedrijven en investeerders moeten mondiaal meer politieke wil en financiële middelen aanwenden en samenwerken met lokale gemeenschappen om oplossingen in de praktijk te brengen.

In Nederland hebben we de kennis, het bestuur en financiering van ons watersysteem gewaarborgd. Dat doen we niet alleen nationaal in onze waterschappen, maar bijvoorbeeld ook met onze buurlanden in internationale Commissies voor de Rijn en de Maas. ‘Nederland Waterland’ kan wereldwijd deze kennis delen.

Water betekent leven. Een tekort of teveel eraan betekent helaas verwoesting en menselijk lijden. De VN-Waterconferentie komt geen moment te vroeg voor de broodnodige internationale aandacht voor de meest fundamentele levensbron op onze planeet.