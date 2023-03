Stadionverbod van 40 jaar voor PSV-fan die Sevilla-keeper aanviel

PSV heeft een stadionverbod van veertig jaar opgelegd aan een 20-jarige man. Dat heeft de Eindhovense club maandag bekendgemaakt in een verklaring. De man was in februari tijdens de Europa League-wedstrijd tussen PSV en Sevilla het veld opgerend. Vervolgens had hij de keeper van de Spaanse ploeg aangevallen. PSV zegt alle eventuele schade op de man te verhalen.

Momenteel zit de man een celstraf van drie maanden, waarvan één voorwaardelijk, uit wegens zijn actie. Het Openbaar Ministerie heeft hem daarnaast voor twee jaar een gebiedsverbod rondom het Philips Stadion opgelegd. De PSV-fan had tijdens de wedstrijd met Sevilla al een lopend stadionverbod wegens wangedrag.

FC Groningen biedt excuses aan

FC Groningen, waar zondag speler Jetro Willems een klap kreeg van een eigen supporter tijdens de wedstrijd tegen SC Heerenveen, heeft maandag in een verklaring excuses aangeboden voor de ongeregeldheden. In een verklaring op de website zegt de voetbalclub dat meerdere betrokkenen geïdentificeerd zijn. Jetro Willens en vier andere medewerkers van de club hebben aangifte gedaan wegens bedreiging en mishandeling.

„Dit gedrag accepteren we niet. Wat ons betreft komen de betrokken personen niet meer in een voetbalstadion”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde. „Namens FC Groningen wil ik onze welgemeende excuses aanbieden aan de – veelal jonge – supporters die in de bewuste hoek van het stadion zaten en van dichtbij de incidenten hebben moeten meemaken. En daarnaast aan alle andere supporters, die zich gistermiddag op welke wijze dan ook onveilig of onprettig hebben gevoeld in ons stadion.”

Lees ook: Het geweld onder voetbalfans escaleert telkens weer