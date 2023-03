Staan we aan de vooravond van een nieuwe bankencrisis?

Het faillissement van de Amerikaanse Silicon Valley Bank zorgde afgelopen week voor flink wat onrust in de financiële sector. De toezichthouders grepen snel in, maar paniek is in de bankenwereld zeer besmettelijk - vertelt redacteur Eva Smal. Staan we aan de vooravond van een nieuwe bankencrisis?

Gast: Eva Smal

Presentatie: Egbert Kalse

Redactie: Mila-Marie Bleeksma & Elze van Driel

Montage: Jeroen Jaspers

Coördinatie: Mirjam van Zuidam

Foto: Kori Suzuki

Lees ook de analyse van Eva Smal over hoe de omvallende banken zich verhouden tot de financiële crisis van 2008.