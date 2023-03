OM eist 3,5 jaar cel tegen profvoetballer Rai Vloet voor dodelijk ongeval met kleuter

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een celstraf van drieënhalf jaar geëist tegen profvoetballer Rai Vloet. Dat maakte het OM bekend. De 27-jarige middenvelder van het Russische FK Oeral wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A4 waarbij een vierjarige kleuter overleed. Het OM verdenkt Vloet ervan te hebben gereden onder invloed en wil zijn rijbevoegdheid voor de duur van vier jaar afnemen.

Vloet veroorzaakte in november 2021 een fataal verkeersongeval bij Hoofddorp. Hij zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op een andere auto inreed, zonder te remmen. Hij zou vlak voor het ongeluk 203 kilometer per uur hebben gehaald waar de maximumsnelheid van 130 geldt, blijkt uit data van zijn eigen auto. Het OM houdt een marge aan en gaat uit van 193 kilometer per uur.

Op de zitting in Haarlem maandag erkende Vloet sterke drank te hebben gedronken voordat hij achter het stuur kroop na een feestje in Amsterdam. „De klap moet enorm geweest zijn”, zei de aanklager. „De auto van de familie kwam 200 meter verderop tot stilstand. De achterkant was volledig in elkaar gedrukt.”

Het ongeluk veroorzaakte grote ophef, onder meer binnen Heracles Almelo, de club waar hij destijds speelde. Zijn aanwezigheid op het veld na het ongeluk leidde onder meer tot protesten van de eigen supporters. Later werd hij alsnog geschorst door zijn club. Eind maart 2022 werd zijn contract, dat liep tot de zomer van 2023, ontbonden. Na een tussenstop in Kazachstan verhuisde Vloet afgelopen zomer naar Rusland waar hij sindsdien voor FK Oeral uitkomt.