Nieuwe ontslaggolf bij Amazon: zeker 9.000 banen verdwijnen

Opnieuw duizenden ontslagen bij een groot Amerikaans technologiebedrijf. Webwinkel Amazon – dat na de uitbraak van de pandemie honderdduizenden nieuwe werknemers aantrok – schrapt negenduizend banen. Eerder dit jaar liet Amazon al 18.000 werknemers vertrekken. Amazon is na supermarktketen Walmart de grootste werkgever van de Verenigde Staten, met circa 1,5 miljoen werknemers.

De nieuwe ontslagronde richt zich met name op de advertentietak van het bedrijf, de webdiensten (AWS) en streamingdienst Twitch, zo blijkt uit een e-mail van Jassy die het bedrijf maandag openbaar maakte. Eerder al sneed Amazon in de kosten door te bezuinigingen op de apparaten-afdeling die onder meer de Alexa spraakcomputer maakt en Amazons fysieke winkels. De webwinkel – de grootste ter wereld – is de laatste jaren met Amazon Fresh en Amazon Go hightech winkels gestart, waarbij klanten producten kopen zonder af te hoeven rekenen bij een fysieke kassa.

Moeilijke beslissing

Jassy noemt de ontslagronde „een moeilijke beslissing, maar een die volgens ons op lange termijn het beste is voor het bedrijf”. Amazon nam – net als veel andere techbedrijven – tijdens de pandemie versneld veel nieuwe krachten aan, in de verwachting dat de onstuimige groei tijdens de coronaperiode zou aanhouden.

Met de oorlog in Oekraïne, inflatie en stijgende rentes zijn de techbedrijven echter in een nieuwe realiteit terechtgekomen. Winsten dalen en de techbedrijven worden – om aandeelhouders tevreden te houden – gedwongen om in de kosten te snijden.

Ook Meta, het moederbedrijf achter Facebook, Instagram en Whatsapp, kondigde deze maand om die reden aan 5.000 openstaande vacatures te schrappen, nadat eerder 11.000 ontslagen vielen bij het bedrijf. Ook Alphabet, het moederbedrijf van Google, Netflix, Spotify, HP, Cisco en IBM kondigden ontslagrondes aan. Volgens technologiewebsite Techcrunch werden er dit jaar al ruim 120.000 werknemers in de Amerikaanse techsector ontslagen.

Dat heeft ook effect op werknemers in Nederland, waar veel grote techbedrijven kantoor houden. Zoals bij het kantoor van Amazon in Amsterdam, waar zo’n duizend mensen werken en AWS een grote afdeling heeft. Bij de eerste ontslagronde in februari werd ten minste één werknemer van het Nederlandse kantoor getroffen. ‘Amazonian’ Madeline Pitcher deelde op LinkedIn dat „haar wereld instortte toen ze het telefoontje kreeg”, zo schreef de projectmanager. „Ik heb bijna vier jaar aan Amazon gewijd en ik was bereid er nog eens veertig jaar aan te besteden.”

Met medewerking van Boris van der Spek