Bevingsslachtoffers moeten maanden wachten op afhandeling klacht over verstevigingsoperaties

Slachtoffers uit het aardbevingsgebied die bezwaar maken tegen een besluit van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over verstevigingsoperaties, moeten langer wachten dan toegestaan. Dat bevestigt de organisatie aan NRC, na berichtgeving van RTV Noord. Hoewel bezwaren binnen twaalf weken zouden worden behandeld, lopen de huidige wachttijden op tot ruim een half jaar. Het nieuws komt een maand na het vernietigende rapport van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning, dat onder meer de overheid en oliebedrijven verantwoordelijk houdt voor het structureel negeren van de veiligheidsbelangen van Groningers.

De voornaamste redenen voor de langere beslistermijnen bij de NCG zijn een tekort aan juristen en een verhoogd aantal bezwaren, doordat de organisatie een stuk meer besluiten moet nemen dan voorheen. De NCG werd in 2015 opgericht vanwege de gaswinningsproblematiek in en rondom de provincie Groningen. Zijn voornaamste taak is nagaan waar de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied nodig is en hoe deze aangepakt moet worden. Volgens de NCG kwamen inmiddels zo’n tweehonderd bezwaren binnen tegen besluiten van de organisatie. Ruim de helft daarvan zou nog niet in behandeling zijn genomen. Een woordvoerder benadrukt dat de NCG „alles in het werk stelt” om de achterstand dit jaar nog weg te werken. Onder meer het aannemen van meer juristen moet daarvoor zorgen.

Afgelopen maand trok de parlementaire enquêtecommissie Groningse gaswinning na twee jaar onderzoek harde conclusies over het lot van Groningers in aardbevingsgebied. In een bijzonder kritisch rapport werd gesproken van jarenlang „ongekend systeemfalen” dat „een rampzalige situatie” had gecreëerd. Opeenvolgende kabinetten en de olie- en gasbedrijven zoals NAM, Shell en ExxonMobil negeerden de veiligheidsbelangen van gedupeerde Groningers in het gaswinningsgebied jarenlang „stelselmatig”, aldus de commissie.

