Modeketen Scotch & Soda vraagt faillissement Nederlandse vestigingen aan

De Nederlandse vestigingen van kledingmerk Scotch & Soda zijn maandag failliet verklaard door de rechtbank. Dat laat het bedrijf weten in een verklaring. Buitenlandse vestigingen zijn niet failliet en blijven gewoon open. Voor de Nederlandse vestigingen is een curator aangesteld die gaat kijken of een doorstart mogelijk is voor de failliet verklaarde winkels. Het gaat in totaal om 32 winkels in 21 steden die voorlopig wel gewoon openblijven.

Scotch & Soda zou naar eigen zeggen kampen met „een structureel cashflowtekort”, waardoor het bedrijf „de negatieve effecten van corona en hoge inflatie niet heeft kunnen opvangen”. Dit ondanks een recordomzet van 342,5 miljoen euro in het afgelopen boekjaar. Daarnaast zou een laag consumentenvertrouwen, de energiecrisis en de hoge inflatie het bedrijf hard hebben geraakt.

In een reactie aan Het Financieele Dagblad zegt de aangestelde curator Jasper Berkenbosch dat er mogelijk teveel is geïnvesteerd in buitenlandse expansie. „Over de hele wereld zijn flagshipstores geopend. Aanvankelijk met succes: de omzet is omhooggeschoten. Maar helaas laat het huidige boekjaar, dat tot april loopt, onder de streep een verlies zien”, zegt hij.

Sun Capital

Sinds de pandemie moest de Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital, eigenaar van Scotch & Soda, al meerdere keren financieel bijspringen om het bedrijf te helpen. Volgens Het Financieel Dagblad is er in het afgelopen boekjaar voor zo’n 55 miljoen euro aan hulp geboden. Daarnaast is er in oktober 2020 door meerdere Nederlandse banken een lening van in totaal 15 miljoen euro verstrekt. Voor deze lening staat de Nederlandse Staat grotendeels garant.

Scotch & Soda werd in 1985 opgericht en heeft inmiddels 2.000 werknemers, waarvan een groot deel in Nederland. In 2011 werd het modemerk overgenomen door Sun Capital, dat de afgelopen jaren al op zoek was naar een koper voor het kledingmerk. De investeringsmaatschappij was ook eigenaar van V&D, dat acht jaar geleden failliet werd verklaard.

