Klopt, u spreekt met de bank. Ter controle: wat is uw pincode?

Het is ING, haar bank, krijgt een 75-jarige vrouw uit Den Haag te horen als ze de telefoon opneemt. Het is september 2022 en de ING-medewerker heeft slecht nieuws: kwaadwillenden proberen geld van haar rekening af te schrijven en daarom is dringend actie nodig. ING stuurt zo snel mogelijk een medewerker langs om haar bankpas te laten vernietigen die ze in een dichtgeplakte envelop moet stoppen. Voor ING de verbinding verbreekt, moet de vrouw ter verificatie wel eerst haar pincode inspreken tegen de computer nadat twee piepjes hebben geklonken.

Niet lang daarna staat een jongeman op de stoep die vertelt dat hij van ING is en de envelop komt ophalen. Hij belooft later die dag terug te komen met een nieuwe pinpas. De man komt niet terug. Hij snelt naar de dichtstbijzijnde pinautomaat en doet ook inkopen bij een Primera in Rotterdam. Als de dochter van de vrouw over het bezoek hoort, trekt ze aan de bel. Van haar moeders rekening is dan 981,70 euro afgeschreven.

De man aan de deur was Selwyn C. (27). Gekleed in een zwarte parka van het merk Equalité, een Under Armour-joggingbroek en zwarte Nikes zit hij op een februarimiddag in Dordrecht tegenover drie rechters en een officier van justitie. Dun snorretje, opgeschoren haar en grote donkere ogen.

„De man die pinde, dat was u”, constateert de rechter aan de hand van camerabeelden. „Ja toch”, antwoordt Selwyn, zoals vaker die middag. Selwyn, die volgens zijn advocaat een licht verstandelijke beperking heeft, is geen ontkennende verdachte. En hij toont berouw. „Dat er een vrouw helemaal verwarrend is geraakt, daar heb ik heel veel spijt van.”

Daders houden het zelden bij één babbeltruc. Ook Selwyn niet. Hij staat terecht voor zes soortgelijke gevallen van oplichting en diefstal, gepleegd van maart tot september in en om de Randstad. In totaal zou hij met de babbeltrucs, waarbij hij zich als bank- of PostNL-medewerker voordeed, ruim 13.000 euro van ouderen hebben buitgemaakt. In Spijkenisse liep Selwyn tegen de lamp nadat een argwanend familielid van een beoogd 76-jarig slachtoffer 112 had gebeld. Politie en justitie wisten daarna op basis van camerabeelden en dna-onderzoek van eerdere aangiften zes zaken aan hem te koppelen, maar sluiten niet uit dat die zes het topje van de ijsberg zijn.

Babbeltrucs zoals die van Selwyn en zijn (niet-gepakte) mededader(s) lijken vaker voor te komen. Sinds de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in 2020 begon zogeheten ‘bankhelpdeskfraude’ bij te houden, steeg het schadebedrag dat door banken werd gemeld van 26,7 miljoen euro naar 47,6 miljoen in 2021. De recentste cijfers, over het eerste half jaar van 2022 (30,3 miljoen), duiden erop dat die groei doorzet.

Deze cijfers betreffen alleen babbeltrucs waarbij criminelen zich voordoen als bankmedewerkers én die bij de bank zijn gemeld. De zaken waarbij Selwyn zich als PostNL-medewerker voordeed, tellen niet mee. Cijfers over het aantal gevallen verstrekt de bankenvereniging niet. De politie schat dat jaarlijks een vijfde van de 125.000 geprobeerde babbeltrucs slaagt. Ouderen vormen het voornaamste doelwit.

De impact op de slachtoffers is groot, zegt Franck Wagemakers van Slachtofferhulp Nederland. „Mensen schamen zich vaak dat ze erin zijn getrapt en omdat het in de omgeving van hun huis gebeurt, is ook de veiligheid van thuis aangetast.” Wagemakers zegt dat de omgeving van een slachtoffer de gevoelens van schaamte niet moet aanwakkeren, en adviseert slachtoffers zowel aangifte te doen als er open over te zijn tegenover vrienden en familie. „Praten over oplichting geeft opluchting.” En praten, eventueel ook met Slachtofferhulp, kan voorkomen dat psychische klachten ontstaan.

Aangetast vertrouwen

In de Dordtse rechtszaal vertelt de officier van justitie over de slachtoffers van Selwyn. „Zij hebben er nog steeds dagelijks last van. Hun vertrouwen in de medemens is aangetast. Eén iemand durft de deur niet meer open te doen. Een ander neemt geen anonieme telefoontjes meer aan.”

Ze noemt het bijzonder kwalijk dat Selwyn en zijn mededader(s) „doelbewust oudere kwetsbare slachtoffers hebben uitgekozen die minder goed meekomen in de snelle wereld van nu met digitaal geld”. Ze merkt op dat ING gelukkig „kennelijk zo coulant was” de schade te vergoeden.

Wettelijk zijn banken alleen verplicht schade van fraude te vergoeden als die in de ‘bankomgeving’ plaatsvindt en klanten het geld niet zelf hebben overgemaakt noch grof nalatig handelden. Een voorbeeld is phishing, waarbij een fraudeur bijvoorbeeld via de installatie van software bankgegevens achterhaalt en geld wegsluist.

Babbeltrucs vallen hier niet onder: daar geeft de klant immers vaak zelf zijn betaalpas en pincode af. Banken hoeven die schade dus niet te vergoeden. Een NVB-woordvoerder wijst er echter op dat banken bij babbeltrucs rond bankhelpdeskfraude uit coulance wel vaak vergoeden „omdat misbruik is gemaakt van het vertrouwen dat slachtoffers in hun bank hebben”. Daarbij moeten bestolen klanten wel aan voorwaarden voldoen: onder meer moeten ze aangifte doen en niet eerder slachtoffer zijn geweest.

Selwyn noemt het nogmaals „super fout” wat hij heeft gedaan. Hij stelt dat hij als „haasje” is ingezet door anderen en steeds maar 50 euro van het gepinde bedrag mocht houden. Over zijn metgezellen zwijgt hij. „Ik praat alleen over mijzelf.” Daardoor blijft onduidelijk hoe de criminelen bij deze slachtoffers uit drie verschillende provincies uitkwamen en of ze bijvoorbeeld tips van iemand bij een overheidsinstelling of bank kregen.

Twee weken later blijkt de rechtbank weinig mededogen met Sylwen te hebben. Nagenoeg in lijn met de eis van de officier van justitie krijgt hij twee jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank neemt hem extra kwalijk dat hij „kwetsbare ouderen op lafhartige wijze als een makkelijke prooi” bestal.

