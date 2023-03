Journalist en hulpverlener na jarenlange gevangenschap vrijgelaten uit Sahel

De Franse journalist Olivier Dubois is maandag vrijgelaten nadat hij in april 2021 werd ontvoerd door een extremistische groepering in het noorden van Mali. Een Amerikaanse hulpverlener die jarenlang vastzat in de Sahel-regio in het noorden van Afrika is eveneens vrijgelaten. Dat melden internationale persbureaus. Of hun vrijlatingen met elkaar in verband staan, is nog niet bekend.

De twee kwamen samen aan op de luchthaven van Niamey in Niger, waar ze verwelkomd werden door familie. De familie van Dubois noemt de vrijlating „het einde van een lang gevecht en een lang wachten”, zo schrijft het Franse Le Parisien. Dubois werd op 8 april 2021 ontvoerd in de Malinese stad Goa door een aan Al-Qaeda-gelieerde groepering. Hij was daar voor het Franse dagblad Libération om de leider van de groep te interviewen.

Nadat Dubois niet kwam opdagen voor zijn vlucht uit Goa, werd er gevreesd voor een ontvoering, een vermoeden dat begin mei werd bevestigd toen er een korte video op sociale media verscheen waarin Dubois de Franse autoriteiten vroeg „alles te doen wat in hun macht ligt om mij te bevrijden”. Waarom hij nu is vrijgelaten, of er losgeld is betaald of dat er een bevrijdingsoperatie is uitgevoerd, is niet bekend.

Gevangen sinds 2016

Tegelijkertijd met Dubois is Jeffery Woodke vrijgelaten, een Amerikaanse hulpverlener die in oktober 2016 werd ontvoerd in Niger door een terroristische groepering en sindsdien werd vastgehouden in de Sahel. Zijn vrijlating volgt op een bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan Niger eerder deze maand.

Een woordvoerder van de Amerikaanse regering zegt tegen CNN dat er geen losgeld is betaald en niet onderhandeld is met extremistische groeperingen. Wel bevestigt hij dat de zaak-Woodke door de Amerikaanse autoriteiten is aangehaald tijdens het bezoek van Blinken aan Niger. De nationale veiligheidsadviseur van de VS Jake Sullivan schrijft op Twitter „blij en opgelucht” te zijn met de vrijlating van Woodke. „De VS dankt Niger voor zijn hulp om hem thuis te brengen bij iedereen die hem mist en liefheeft”, aldus Sullivan.

Zondag meldde het Rode Kruis dat twee medewerkers van de internationale hulporganisatie, die begin maart ontvoerd waren in de Noord-Malinese steden Gao en Kidal, zijn vrijgelaten. „Onze collega’s maken het goed en zijn ongedeerd en zonder voorwaarden vrijgelaten. We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan hun vrijlating”, schrijft het Rode Kruis op Twitter. Of deze vrijlatingen te maken hebben met de vrijlatingen van Woodke en Dubois is eveneens onduidelijk.