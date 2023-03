‘Ik nam het ze kwalijk dat ze me altijd pushten’

‘Mijn moeder was 20 weken zwanger van mij toen haar vliezen braken. Mijn ouders kozen ervoor de zwangerschap te rekken in het ziekenhuis. Dat is gelukt, met 27 weken ben ik geboren, maar artsen schatten de kans dat ik zou overleven op 10 procent.

„Als kind liep ik altijd achter qua groei en ontwikkeling. Ik zette laat mijn eerste stapjes en het duurde lang voordat ik mijn eerste woordjes zei. Later kwam ik niet goed mee op school, speelde veel alleen, ik was druk in mijn hoofd en vaak boos. Mijn ouders vergeleken mij met mijn twee oudere zussen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze wel hun best deden, maar me niet begrepen.

„In mijn tiener- en twintigerjaren heb ik met mijn klachten allerlei diagnoses gekregen: adhd, depressie, burn-out. Op een gegeven moment zat ik er zo doorheen dat ik werd behandeld door de crisisdienst van de GGD. Pas toen ik bijna dertig was, werd duidelijk dat ik hersenletsel heb opgelopen door de vroeggeboorte. Uit neuropsychologische onderzoeken bleek dat mijn verwerkingssnelheid heel traag is. Ik heb voor alles meer tijd nodig. Had ik dat maar eerder geweten, dan had ik niet zo hoeven vechten.

„In die periode is er tijdelijk wat afstand ontstaan, het voelde alsof alle trauma’s uit het verleden naar boven kwamen en we elkaar even niet goed begrepen.

„Toen we verder in het verwerkingsproces waren, heb ik samen met mijn ouders mijn dossier bekeken, wat een soort samenvatting is van mijn geboorte en de weken daarna. Als cadeau voor mijn verjaardag vroeg ik een tatoeage, ‘27 weeks’ in het lettertype zoals het in mijn dossier staat. Zij zijn vanaf dag één bij mijn strijd geweest en we hebben een turbulente tijd gehad, zo hebben we die nu samen afgerond.”

