Familieleden proberen gestorven aardbevingslachtoffers laatste rust te geven

Bij de verwoestende aardbevingen vorige maand in Turkije en Syrië kwamen er meer dan 54.000 mensen om het leven en raakten miljoenen mensen dakloos. Overlevenden moeten sindsdien noodgedwongen verblijven op ongewone plekken. Zo ook familie Dogru. Zij wonen nu op de begraafplaats in Iskenderun, waar Ali Dogru (46) begrafenisondernemer is. Hij en zijn gezin wonen in een bus, waar het veilig is. Belast met een enorme toename aan slachtoffers die nog begraven moeten worden, proberen zij te leven op de begraafplaats.