ECB, Fed en andere centrale banken maken dollars lenen makkelijker om financiële sector te kalmeren

De Europese Centrale Bank, de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en enkele andere grote centrale banken hebben gezamenlijk aangekondigd dat er meer leenmomenten voor dollars komen tot ten minste eind april. Met de maatregel pogen de centrale banken de rust te herstellen op de financiële markt, die sinds de rappe val van de Amerikaanse Silicon Valley Bank eerder deze maand onrustig is.

Behalve voor de ECB wordt het ook voor de centrale banken van Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Canada makkelijker om dollars te lenen bij de Fed middels zogenoemde ‘swap lines’. Dat zijn dollarleenmomenten die voorheen eens per week plaatsvonden maar tot eind april eens per dag. Daarmee moet de liquiditeit van centrale banken worden verhoogd, die op hun beurt weer reguliere banken kunnen voorzien van geld. Daardoor hoeven klanten en aandeelhouders minder te vrezen voor paniek onder rekeninghouders. Ook zorgen de extra leenmogelijkheden ervoor dat banken niet schromen om leningen uit te schrijven aan bedrijven en huishoudens.

‘Zo werkt kapitalisme’

De Silicon Valley Bank ging ten onder door een gebrek aan liquiditeit; ineens poogde een deel van de rekeninghouders geld op te nemen, een zogenoemde ‘bankrun’. Een groot deel van het totaalkrediet van de bank stond echter nog vast in staatsobligaties die de bank niet snel genoeg van de hand kon doen. De Amerikaanse President Joe Biden besloot bij te springen; de federale overheid garandeerde de spaarders dat ze ondanks het verdwijnen van de bank al hun spaargeld kunnen opnemen. De aandeelhouders van Silicon Valley Bank zien hun geld daarentegen niet terug, vertelde Biden: „Zij namen bewust een risico, en als het slecht afloopt zijn ze hun geld kwijt. Zo werkt het kapitalisme.”

Ook het financieel ongezonde Zwitserse Credit Suisse kwam in de problemen, en werd zondag opgekocht door voormalig concurrent UBS. Het Amerikaanse Signature Bank, dat veel van zijn kredieten in cryptomunten had gestoken en te snel klantenvertrouwen verloor, werd maandagochtend deels door New York Community Bank overgenomen.

Het toevoegen van swap lines is een inmiddels welbekende strategie van de Fed om de wereldwijde financiële infrastructuur te ontlasten en onrustige beurzen te kalmeren. Na de kredietcrisis in 2008 en aan het begin van de coronapandemie zette de Amerikaanse centrale bank het middel ook al in om andere centrale banken de mogelijkheid te geven fikse cashinjecties te doen.

