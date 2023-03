De hartverwarmende emoji-revolutie

Als je de doemdenkers moet geloven, zijn we in een emotionele ijstijd beland. We verliezen onszelf in smartphones, de helft van het leven speelt zich af via een toestel en we kijken liever naar een scherm dan naar elkaar. Hoe liefdeloos en kil.

Schrijver Sarah Meuleman duidt in deze reeks grote culturele verschuivingen aan de hand van kleine, markante verschijnselen.

Toch wemelt het van de veelkleurige hartjes op mijn mobiel. Appgesprekken staan bol van de opgestoken duimen en bemoedigende high fives. De hart-emoji worden het meest gebruikt en de populairste nieuwkomer is een brandend hart: nóg meer liefde! Maar heeft die liefde iets te betekenen?

Ergens aan de bakermat van de emoji ligt de Russische romanschrijver Vladimir Nabokov die in een interview met The New York Times suggereerde dat er een typografisch teken voor de lach zou moeten worden bedacht, misschien een half rond boogje? Pas in de jaren negentig werden emoticons ontwikkeld, de voorlopers van emoji, die bestonden uit bekende taaltekens en bedoeld waren om de toon van een getypte boodschap aan te geven :-)

Bombarie

Inmiddels worden er wereldwijd elke dag miljarden emoji verstuurd. Zonder veel bombarie zijn emoji een vaste waarde geworden in ons dagelijkse leven. Zo ontwikkelt zich geleidelijk een nieuwe taal die niet langer in dienst staat van de letters, maar steeds meer op zichzelf bestaat. In 2015 riep Oxford Dictionary de populaire huilen-van-het-lachen-emoji zelfs uit tot ‘woord’ van het jaar.

Unicode Emoji of Emojispeak blijft groeien en wordt inclusiever. In 1995 waren er 76 emoji, in 2023 zijn dat er maar liefst 3491. Onderzoek wees uit dat 73 procent van de ondervraagden een bericht met emoji als vriendelijker en cooler ervaart (Adobe, 2022).

Emojispeak is hard op weg de eerste wereldwijd ‘gesproken’ taal te worden. Hoewel het gebruik demografisch bepaald is en niet iedereen de plaatjes op dezelfde wijze leest. Mijn dochter stuurde me onlangs een schaap, ik reageerde met een varken.

Veel icoontjes zijn dubbelzinnig: een pet is een leugen, een perzik verwijst zelden naar fruit, en hersenen staan voor orale seks

Dat schaap bleek te staan voor warmte, liefde, en ik wil liever niet weten wat mijn varken-emoji voor Gen Z betekent. Veel icoontjes zijn verraderlijk dubbelzinnig: een pet is een leugen, een perzik verwijst slechts in 7 (!) procent van de gevallen daadwerkelijk naar fruit, en hersenen staan voor orale seks (kijk en begrijp).

Gulle hartjes

Als er al over emoji wordt geschreven, gaat het geheid over de narigheid, terwijl vooral de hartelijke emoji wereldwijd het meest worden verspreid. Zijn we dankzij de stille emoji-revolutie ongemerkt kwistiger geworden met onze uitingen van liefde en waardering? Zijn de gulle hartjes het begin van een digitale hippie-tijd?

Zeker, het sturen van een emoji is makkelijker dan het uiten van emotie. Emoji zijn kant-en-klaar, een verhamburgerd soort gevoel, fast-feeling. Maar maakt het gemak van de toepassing het gevoel dat de emoji weergeeft minder oprecht of waardevol? Als we in kille tijden leven, zou de emoji weleens een perfect getimed alternatief kunnen zijn om die moeizame gevoelens toch te uiten. Zo beschouwd, is onze telefoon geen ijspegel, maar een knapperend haardvuurtje op een koude winteravond.