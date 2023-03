Mijn Nederlandse studenten gebruiken een vertaalprogramma om hun Chinese medestudente te helpen bij het invullen van de Stemwijzer. Dat levert echter een vreemd beeld op van de standpunten van sommige van onze politieke partijen. Zij moet bijvoorbeeld aangeven of ze het eens of oneens is met de stelling: „The snakes must be equipped with a firearm”. Als ik dat vergelijk met de stelling in het Nederlands, blijkt het te gaan om het bewapenen van boa’s.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl