Zeker veertien doden bij zware aardbeving in zuidelijk Ecuador

Bij een zware aardbeving in de zuidelijke kustregio van Ecuador en het noorden van Peru zijn zaterdag zeker veertien mensen om het leven gekomen en 126 anderen gewond geraakt. Tientallen gebouwen zijn beschadigd. Dat melden internationale persbureaus.

Volgens de U.S. Geological Survey had de aardbeving, die zich rond het middaguur voordeed, een kracht van 6,8. Het epicentrum lag voor de kust van Ecuador, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Guayaquil, de tweede stad van het land, op een diepte van 66 kilometer. Er leek volgens de autoriteiten geen gevaar op een tsunami.

Dertien van de dodelijke slachtoffers vielen in Ecuador, één in Peru. Reddingswerkers zijn actief in de straten van het rampgebied, die zijn bezaaid met puin en hoogspanningsleidingen. Meerdere wegen zijn onbegaanbaar wegens aardverschuivingen als gevolg van de beving.

Getroffen door puin

Volgens de Ecuadoriaanse president Guillermo Lasso kwamen elf mensen om in de kuststaat El Oro en twee in Azuay, in het binnenland. Een van hen zat in een auto die werd getroffen door puin van een ingestort huis in de stad Cuenca, in de Andes.

„Reddingsteams worden gemobiliseerd om hulp te bieden aan de getroffenen”, aldus Lasso in een tweet.

In El Oro werden volgens de autoriteiten meerdere mensen bedolven onder puin. In de stad Machala stortte een gebouw van twee verdiepingen in. In Peru kwam een vierjarig meisje om toen haar huis in de grensregio Tumbes instortte, liet de Peruaanse premier Alberto Otárola weten.