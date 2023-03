Vrijwel zeker 17 senaatszetels voor BBB, D66 zakt terug naar vijf

De BoerBurgerBeweging (BBB) krijgt naar alle waarschijnlijkheid zeventien zetels in de Eerste Kamer en is daarmee de grootste partij. Dat meldt persbureau ANP. Vrijwel alle stemmen van de Provinciale Statenverkiezingen zijn geteld, alleen de uitslagen uit Caribisch Nederland en een deel van de Amsterdamse stemmen zijn nog niet binnen. In de voorlaatste prognose kwam de nieuwkomer nog uit op zestien zetels.

GroenLinks en PvdA, die een gezamenlijke kieslijst opstellen voor de Eerste Kamer, komen opgeteld uit op vijftien zetels. Als derde volgt de VVD met tien zetels. Voor D66 is de laatste telling een domper: zij leveren een zetel in en komen uit op vijf. De coalitie van VVD, D66, CDA en Christenunie, die de afgelopen vier jaar 32 zetels bezette in de Eerste Kamer, komt uit op 22 zetels. Om wetten door de senaat te krijgen, zullen ze daarom de steun van andere partijen nodig hebben om aan de benodige meerderheid van 38 stemmen te komen.

Volgens de laatste prognose bestaat de rest van de Eerste Kamer uit: PVV (5), PvdD (4), SP (3), JA21 (3) en FVD (2), 50PLUS (1), SGP (1), Volt (1) en OSF (1). Die laatste is de Onafhankelijke Senaatsfractie, een landelijk samenwerkingsverband van regionale partijen. De laatste restzetel gaat mogelijk naar de PVV of naar de SGP, aldus ANP. De zetelverdeling ligt nog niet vast. Op 30 mei brengen de Statenleden en kiescolleges hun stem uit. Hoewel zij daarbij doorgaans op hun eigen partij stemmen, zijn zij dat niet verplicht.