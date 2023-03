Uitslag kiescollege niet-ingezetenen bekend: GroenLinks de grootste bij Nederlanders in het buitenland

Als het aan Nederlanders in het buitenland had gelegen, zou GroenLinks de grootste partij in de Eerste Kamer worden. Die partij kreeg bij de Provinciale Statenverkiezingen woensdag de meeste stemmen uit het buitenland, blijkt uit de voorlopige uitslag die zondag bekend werd. Het was de eerste keer dat Nederlanders in het buitenland op deze manier hun indirecte stem konden uitbrengen voor de Eerste Kamer.

Op plek twee staat D66 met 16,2 procent van de stemmen, daarna volgt de VVD met 14,3 procent. De linkse combinatie GroenLinks/PvdA kreeg 26,7 procent van de stemmen. BBB, die binnen de Nederlandse landsgrenzen de grote winnaar werd, stond niet op de kieslijst voor het kiescollege voor niet-ingezetenen. In totaal brachten 26.030 Nederlanders in het buitenland hun stem uit. Dat deden zij per brief. Net als de rest, werden hun uitgebrachte stemmen pas op de verkiezingsdag geteld.

37.455 mensen hadden zich van tevoren geregistreerd, van hen bracht bijna 70 procent een stem uit. Stemgerechtigden in het buitenland hadden de keuze uit twaalf politieke partijen en een onafhankelijke kandidaat, vertegenwoordigd door 129 kandidaten uit 27 landen. De 25 gekozen leden van het kiescollege hebben als enige taak het uitbrengen van een stem bij de Eerste Kamerverkiezingen op 30 mei.