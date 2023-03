In aanloop naar de mannenklassieker deed ik snel een rondje door Amsterdam-Noord om te kijken of alle vlaggen die tot woensdag op hun kop hingen, en daarna weer rechtop, nu weer op hun kop waren gedraaid vanwege Ajax-Feyenoord. Dat een risicowedstrijd zonder uitpubliek word gespeeld, garandeert niet dat de boel heel blijft, zo zagen we woensdag. Daarmee doel ik niet op onze provinciale verkiezingsuitslag, maar op wat in Napels gebeurde.

Napoli-Eintracht Frankfurt speelden een achtste finale van de Champions League. Duitse supporters waren niet welkom, maar ze gingen toch. Dat resulteerde in gevechten tussen hooligans van beide ploegen en de lokale politie én hooligans van Atalanta Bergamo, want zij zijn bevriend met de Eintracht-fans of haten die van Napoli in een mate die de liefde voor de Frankfurters aanwakkert. Dat moet wel de proteststem van het hooliganisme zijn, al is dat dubbelop, want het hooliganisme is al de proteststem van de voetballerij. Niet dat hooligans en proteststemmers hetzelfde zijn, maar ik zie wel overeenkomsten. Beiden zijn boos, slopen de boel en overzien de consequenties niet of hebben daar lak aan.

Napoli-Eintracht Frankfurt eindigde in 3-0, met een stad in de vernieling. De scherven en het kapotte terrasmeubilair zijn ze in Napels nog aan het opvegen. Proteststemmers en hooligans kennen ook sterke verschillen. De hooligan is elke week minstens negentig minuten kwijt aan kijken naar de partij van zijn club, live of op tv, en pas dan kan hij de boel gaan slopen. Ook kent hij de namen van de spelers en de stafleden en de prestaties van zijn club in elk seizoen sinds zijn laatste hersenschudding. Je kunt niet de hooligan uithangen zonder kennis van zaken, daar word je geheid op afgerekend door je maten. De proteststemmer die wekelijks negentig minuten spendeert aan kijken naar zijn partij, haar toekomstplannen en de posities van tegenstanders, is geen proteststemmer, dat is een geïnformeerde kiezer.

Een demografisch verschil is dat hooligans doorgaans jong zijn en proteststemmers eerder boze oude knarren die met hun laatste democratisch uitgebrachte reutel het hele land laten degraderen. Een keer het stemhok bezoeken en het hele koninkrijk is naar de KKD. Verschil in leiding is er ook, hooligans worden niet geleid door volksmenners of belanghebbende sectoren. Glaszetters en handelaren in terrasmeubels hebben financieel baat bij rellen, maar ze gaan niet de hooligans volgieten om na de wedstrijd goede zaken te doen. Dat is tenminste te hopen, want zouden ze het hooliganbier wel sponsoren, dan zou dat waarschijnlijk mogen. Zoals het ook legaal is dat een volksmenner slecht geïnformeerde volksstammen opstookt om het eigen land de vernieling in te stemmen.

De Nederlandse politiebond had het zaterdag over een toekomst waarin wedstrijden structureel zonder uitpubliek kunnen worden gespeeld. Per jaar gaan driehonderdduizend blauwe uren op aan voetbalwedstrijden. De politie kan de veiligheid eigenlijk al niet bemensen en de hooligans blijven komen, net als populisten en hun proteststemmers. Misschien kan de democratie meer naar de voetballerij kijken en deelnemers die aantoonbaar de boel vernielen, dikke boetes opleggen. Feyenoord versloeg Ajax in Amsterdam: 2-3. Morgen maar eens kijken hoe de vlag erbij hangt.

Carolina Trujillo is schrijfster.