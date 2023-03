Kantoor Franse politicus vernield vanwege pensioenhervorming, demonstranten voor derde nacht op rij de straat op

Demonstranten hebben het kantoor van de Franse parlementariër en partijleider Éric Ciotti zondagnacht vernield, zo blijkt uit een bericht van Ciotti op Twitter. In Frankrijk zijn al dagenlang hevige protesten aan de gang vanwege het plan van president Emmanuel Macron om de pensioenleeftijd op te hogen van 62 naar 64 jaar. De partij van Ciotti, Les Républicans, speelt een sleutelrol in de doorgang van de wetswijziging.

Een straatsteen met de woorden „de motie of de straat” erop gekalkt werd door de ruit van het kantoor van Ciotti in Nice gegooid. Het is een referentie naar twee moties van wantrouwen die zijn ingediend tegen de regering van Macron. Ciotti zegt dat zijn partij niet voor de moties zal stemmen, maar volgens Franse media lukt het de conservatieve partijleider niet om fractiediscipline te bewaken; vier van zijn partijgenoten zouden voornemens zijn om de aanval op de regering toch te steunen. Ciotti zelf lijkt vastberaden: „Ik zal nooit zwichten voor de nieuwe discipelen van terreur”, schrijft hij.

De steen door de ruit van Ciotti is het zoveelste voorbeeld van geweldpleging door de demonstranten; in Parijs zijn zondag alleen al 81 mensen opgepakt. Bij de protesten daar werden branden aangestoken en politieagenten bekogeld. Ook in vele andere grote en middelgrote steden zijn rellen ontstaan. Vakbondsvoorman en fel criticus van de pensioenhervorming Philippe Martinez zei zondag in een interview dat president Macron persoonlijk verantwoordelijk is voor het geweld dat ontstaat. Wel veroordeelt hij de vernieling van het kantoor van Ciotti. „Het is niet normaal dat het zover is gekomen”, aldus Martinez.