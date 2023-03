Feyenoord deelt in Amsterdam enorme tik uit aan Ajax

Strijdend voor ieder beetje ruimte, meter voor meter, man tegen man. Dan weer een tackle hier, dan een bodycheck daar. Afgewisseld met technische hoogstandjes, fraaie passes – een zeldzame afzwaaier daargelaten. Dit alles in een intensiteit die je zelden ziet op de Nederlandse velden, met een portie Mexicaanse grinta. En met het momentum dat steeds switchte. Een Klassieker zoals Ajax-Feyenoord bedoeld is.

Het plein bij de Johan Cruijff Arena loopt zondag aan het begin van de middag misschien net iets eerder vol dan normaal. Een rechtstreeks duel om de koppositie – durf het eens, om te laat te komen. Het is nog geen één uur als analist Karim El Ahmadi, voormalig Feyenoord-speler, zich in de perskamer afvraagt of de opstellingen al bekend zijn. Nog niet, nee.

Ajax, de club van het structurele succes, tegen Feyenoord, de club van het moment. Het stelde geen seconde teleur, zondagmiddag in een opgewonden, zinderende Arena. Dan weer uitzinnig, dan weer zuchtend uit onvrede. Een rood-witte vlaggenzee en een vuurwerkshow als welkomstreceptie.Ajax dat móet, om de achterstand van drie punten op Feyenoord te repareren. Feyenoord dat vooral niet wil verliezen, om Ajax maar niet dichterbij te laten komen. Waarbij Feyenoord de last voelt van de historie van dit duel; het won voor het laatst in augustus 2005 in Amsterdam. Ajax-wisselspeler Jorrel Hato, van maart 2006, moest nog geboren worden.

Vroege openingsgoal

In een wedstrijdbespreking bij AZ, waar hij eerder trainer was, vergeleek huidig Feyenoord-coach Arne Slot Ajax een keer met wielrenner Lance Armstrong. „Lachen in de camera dat het lijkt alsof hij sterk is, terwijl hij niet sterk was. Dat deed Ajax ook, op het moment dat ze niet sterk waren”, zei hij in november in de podcast Met open vizier. “Ik maak ons team altijd groter dan ze zijn, de tegenstander altijd kleiner.” Met AZ wist hij drie jaar geleden te winnen in de Arena.

Nu staat zijn Feyenoord na vijf minuten al op 0-1. Met een schitterende straatvoetbalactie – een gevoelig balletje achterlangs – opent Oussama Idrissi op linksback Quilindschy Hartman die Santiago Giménez bedient. De Mexicaanse spits schiet in volledig vrije positie binnen. Giménez zoekt het publiek op, wellicht nog niet bekend met het ontbreken van uitsupporters in Klassieker sinds 2009.

Feyenoord vindt de zwakke plek van Ajax feilloos, in de persoon van linker centrale verdediger Calvin Bassey. Die wordt bij de opbouw steeds de bal gegund, die hij door zijn beperkte techniek en de druk van Feyenoord vaak inlevert.

De onderlinge duels tekenen zich meteen af. Mohammed Kudus tegen Hartman. Steven Berghuis tegen Orkun Kökcü. Kenneth Taylor tegen Mats Wieffer. De vonken vliegen ervan af, de irritaties ook. Ajax is messcherp in de duels, waar Feyenoord makkelijker de patronen vindt – zo stevig verankerd onder coach Slot.

Opeens staat het 1-1, na een kwartier. Een indraaiende hoekschop van Berghuis kopt de Mexicaan Edson Alvarez binnen. Berghuis, die in 2021 een veelbesproken overstap maakte van Feyenoord naar Ajax, gaat in zijn eentje helemaal los van vreugde. Alvarez wilde op de laatste dag van de zomerse transferwindow weg na een bod van Chelsea, maar de clubleiding liet dat niet toe. Nu is hij een van de leiders van dit Ajax, neemt de ploeg op sleeptouw.

Steven Bergwijn zweept het publiek op na een sprint in de diepte, waar coach John Heitinga bijna in het veld staat als hij aanwijzingen geeft. Hartman zit dicht tegen zijn tweede gele kaart aan na een charge, zijn vaste vervanger Marcos Lopez wordt gelijk de opdracht gegeven warm te lopen. Berghuis stort smekend ter aarde als die kaart niet wordt gegeven. Even later wordt Hartman, die afgelopen week ziek was, gewisseld voor Marcos Lopez.

De druk van Ajax is enorm, met veel powerplay, waarmee het Feyenoord bijna ondersteboven loopt. Rond de middencirkel is het Berghuis die Bergwijn met een schitterende bal de diepte instuurt, waarop spits Dusan Tadic komt inlopen en in de verre hoek de bal binnenschuift: 2-1. Feyenoord lijkt niet aangeslagen en blijft vanuit de organisatie spelen.

Verzorgd teamvoetbal

Het kwartier na rust speelt Feyenoord zeer verzorgd teamvoetbal, iedere keer weten ze de vrije man te vinden. Ajax, misschien iets in slaap gesust door de voorsprong, hangt in de touwen. Het publiek wordt ongeduldig, gefluit klinkt. Het is wachten op de 2-2, die ook valt. Een voorzet van rechtsbuiten Alireza Jahanbakhsh wordt genadeloos binnengeschoten door aanvallende middenvelder Sebastian Szymański.

Feyenoord heeft de controle, houdt Ajax in de greep. Maar weet niet door te drukken. Waar Ajax gaandeweg weer het ritme weet te vinden. Twintig minuten voor tijd wisselt Slot zeer aanvallend, met onder meer spits Danilo in plaats van middenvelder Szymanński. Hij heeft ooit geleerd om in dit soort situaties liever meer risico te nemen dan te verdedigend te denken.

Al krijgt Ajax nog een enorme kans, zes minuten voor tijd. Een schot van Kudus, in vrije positie, wordt gepakt door keeper Timon Wellenreuther. Het blijkt een beslissende redding. Twee minuten later, uit een hoekschop van Kökcü, kopt Feyenoord-verdediger Lutsharel Geertruida raak na doorkoppen van David Hancko. 2-3. Het slotstuk van een spektakelstuk. De Arena valt stil, stiller dan bij de andere goals. Publiek vertrekt meteen massaal.

Zo deelt Feyenoord een enorme tik uit aan Ajax. Met nog acht wedstrijden te gaan is de voorsprong nu zes punten. Waar het programma Feyenoord op papier iets makkelijker lijkt; Ajax wacht thuis onder meer nog AZ en moet nog naar PSV. Feyenoord vierde het uitbundig, de eerste zege in achttien jaar in Amsterdam, op een cruciaal moment in de titelstrijd.