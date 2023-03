Credit Suisse lijkt gered: miljardenovername door Zwitserse bank UBS

De Zwitserse bank UBS neemt zijn noodlijdende concurrent Credit Suisse over. Dat heeft de Zwitserse regering zondagavond bekendgemaakt in een persconferentie. UBS legt 3 miljard Zwitserse frank (3,03 miljard euro) neer voor de gekwelde bank, aldus de twee banken zondag. De overname moet eind 2023 helemaal afgerond zijn, melden internationale media.

De aankondiging volgt op een weekend vol onderhandelingen, waarin UBS eerst een bod uitbracht van 1 miljard dollar. Daar ging Credit Suisse niet mee akkoord, waarna UBS het bedrag zondag uiteindelijk verdriedubbelde. Het definitieve bod blijft met 0,76 Zwitserse frank per aandeel ver onder de aandeelprijs van 1,86 Zwitserse frank waar Credit Suisse de beursweek vrijdag mee afsloot. Aandeelhouders van Credit Suisse krijgen één aandeel UBS voor elke 22,48 aandelen Credit Suisse.

Om UBS in staat te stellen Credit Suisse over te nemen, staat de overheid garant voor maximaal 9 miljard Zwitserse frank (9,1 miljard euro). Die verliesgarantie wordt geactiveerd als er daadwerkelijk verliezen worden geleden op de Credit Suisse-portefeuille, aldus de Zwitserse minister van Financiën tijdens de persconferentie. De Zwitserse centrale bank staat garant voor een liquiditeitslening van maximaal 100 miljard Zwitserse frank (ruim 101 miljard euro). Om de overname mogelijk te maken, voert de Zwitserse overheid noodmaatregelen in. Daarmee kan de consultatieperiode van zes weken worden overgeslagen en hoeven de aandeelhouders van beide banken niet over het plan te stemmen.

Volgens de Zwitserse bondspresident Alain Berset is de overname van groot belang voor de stabiliteit van de wereldwijde banken. „Een ongecontroleerde ineenstorting van Credit Suisse zou leiden tot onberekenbare gevolgen voor het land en het internationale financiële systeem”. Het is nog niet duidelijk of de aankondiging voldoende gaat zijn om het vertrouwen in de bankensector terug te winnen. Dat zal blijken als de aandelenbeurzen maandagochtend opengaan.