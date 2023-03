Alonso reed in Saoedi-Arabië een thuiswedstrijd

Fernando Alonso ging opnieuw juichend over de finish. De 41-jarige Spanjaard leek bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië wederom als beste van de rest te eindigen. Alonso liet zich al lachend met zijn honderdste podiumplaats in zijn carrière huldigen op het podium van het stratencircuit van Jeddah Corniche. Onder luid applaus van de Saoediërs. Alsof het een thuiswedstrijd betrof voor Alonso langs de oevers van de Rode Zee. En dat was het deels ook voor de beste coureur van het Britse Aston Martin. Een half uurtje later eindigde de race toch nog in mineur voor Alonso. Hij werd met een tijdstraf teruggezet naar de vierde plaats achter de Brit George Russell van Mercedes.

De race van Alonso leek zich volgens een ideaal scenario voor het Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman te voltrekken. „Wat een start van het seizoen”, stelde Alonso voordat hij het podium op stapte. Aan winnen had de wereldkampioen van 2005 en 2006 nooit gedacht. Wel aan een tweede opeenvolgende derde plaats. Maar het mocht dit keer niet zo zijn.

Het team van Aston Martin heeft zich al aan het begin van dit seizoen neergelegd bij de suprematie van Red Bull. Aston Martin is deels in handen van en wordt bestuurd door de Canadese zakenman Lawrence Stroll, met geld van onder meer het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco. Het sportieve doel van Aston Martin én het Saoedische regime is hetzelfde: het beste team in de Formule 1 bouwen. Zover zijn ze nog niet.

Met Alonso achter het stuur van de groene AMR23 komen de ambities van Stroll en Bin Salman al wel een beetje samen. Beide miljardairs begonnen drie jaar geleden met hun grootse ambities om via de Formule 1 de wereld te veroveren. Stroll had twee jaar daarvoor met de overname van Force India zijn ingang binnen de autosport gekregen, maar zette zijn plannen sinds vorig jaar door onder de naam van Aston Martin. De huidige wagen van Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll werd nog in de oude fabriek gemaakt van het merk dat in 1959 en 1960 als constructeursteam deelnam aan de Formule 1. Lance Stroll – de zoon van de teambaas – viel in Jeddah met technische problemen uit. Dat kon het feestje van de Saoediërs niet verpesten. De straf voor Alonso wel. Al was een deel van het publiek toen al verdwenen.

50 miljoen euro per jaar

De voorbije jaren stelde het regime van Saoedi-Arabië, dat kritiek krijgt om de mensenrechtenschendingen, alles in het werk om de Formule 1 voor het eerst naar het land te halen. En voor naar verluidt 50 miljoen euro per jaar slaagden de Saoediërs erin zich een plek te verschaffen op de kalender waar dit jaar 23 grands prix op staan. Zo heeft Saoedi-Arabië naast onder meer de finale van de Spaanse Supercup, de Dakar Rally en de Formule E sinds 2021 een race in de koningsklasse van de autosport. Samen met de organisatie van de Aziatische Winterspelen van 2029 moet dit een voorbode zijn voor de organisatie van het WK voetbal in 2030, samen met Egypte en Griekenland. Daarover wordt volgend jaar door de wereldvoetbalbond FIFA een beslissing genomen.

Het plan van Stroll om de macht in de Formule 1 over te nemen en het Saoedische investeringsprogramma Vision 2030 gaan gepaard met forse investeringen. Stroll – rijk geworden door te investeren in kledingmerken als Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Michael Kors – is bezig om voor 225 miljoen euro een nieuwe fabriek neer te zetten in het Verenigd Koninkrijk. Die moet in mei van dit jaar in Silverstone in gebruik worden genomen. Daarnaast haalde Stroll een aantal mensen bij de concurrentie weg, zoals de aerodynamicaspecialist Dan Fallows van Red Bull, technisch directeur Eric Blandin van Mercedes en hoofdontwerper Luca Furbatto van Alfa Romeo. De huidige wagens van Aston Martin zijn volgens Alonso een mix van Red Bull en Mercedes.

Voor Bin Salman is het organiseren van de race in Jeddah en de sponsoring van Aston Martin (oliebedrijf Aramco) en McLaren (futuristische toeristenstad NEOM) slechts het begin van een groter plan waarin de Formule 1 plaats moet gaan vinden in Qiddiya. Een bestemming die met kunst, cultuur, ontspanning en sportwedstrijden bezoekers uit de hele wereld moet gaan trekken. Het is veel ambitieuzer dan het project uit 1978 toen er ‘Fly Saudia’, als reclame voor de nationale luchtvaartmaatschappij op de wagens van Williams stond.

Fernando Alonso leek derde te eindigden maar werd na een tijdstraf vierde. Foto Hamad I Mohammed/Reuters

Overstap van Alpine

Tijdens het eerste jaar van de strategische samenwerking tussen Aston Martin en Aramco kon het team zich met Sebastian Vettel en Lance Stroll niet meten met de top. Het team profileerde zich in 2022 vooral als een formatie die vanaf 2025 op duurzame brandstof zal rijden. Maar Lawrence Stroll verraste halverwege het seizoen door Alonso los te weken van Alpine en vast te leggen als opvolger van de inmiddels gestopte Vettel. De Spanjaard blijkt een bijna perfecte match met Aston Martin en de Saoediërs.

Alonso verraste tijdens de voorbereiding op het seizoen, in Bahrein, door de strijd aan te kunnen met Mercedes en Ferrari. De wagen bleek echter nog niet snel genoeg om het de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez moeilijk te kunnen maken. Alonso vierde zijn derde plaats tijdens de eerste grand prix dan ook als een overwinning. Zijn laatste echte zege dateert van 2013.

Voor de start in Jeddah legde Alonso zich al neer bij een nieuwe strijd tussen the best of the rest. Hij begon zijn 357ste race vanaf de tweede plaats en pakte meteen de koppositie over van Pérez, maar al snel bleek dat het team van Aston Martin te vroeg had gejuicht. Alonso bleek zijn wagen niet helemaal goed te hebben geparkeerd voor de start en kreeg daardoor een tijdstraf van vijf seconden. Alonso legde zich erbij neer en nam het verlies tijdens een pitstop. Achteraf bleek dat hij daar niet de volle tijd had gewacht, waardoor na de race nog een straf volgde.

Een onverwachte tegenslag voor Alonso, die bij Aston Martin aan zijn tweede loopbaan bezig is. Hij geniet zichtbaar van zijn prestaties in de wetenschap dat niemand serieus een nieuwe wereldtitel van hem verwacht. Een derde plaats lijkt het hoogst haalbare. Maar in Jeddah verloor hij die plek dus door eigen fouten. Alonso hield zich groot na afloop voor de camera’s: „Het belangrijkste is dat we sneller waren dan Mercedes en Ferrari. De sponsors hebben toch een feestje kunnen vieren op het podium.”