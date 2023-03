Wetenschap voor kinderen

Hoe weet je welke kleur dinosaurussen hadden? En hoe klinkt een piano op Mars? Stokstaartjes is een podcast over wetenschap voor jonge luisteraars. In iedere aflevering wordt de vraag van een kind beantwoord door deskundigen. Mee naar het Teylers Museum, het oudste museum van Nederland, waar luisteraars leren hoe fossielen ontstaan en Anne Schulp van Naturalis legt uit hoe wetenschappers de kleur en structuur van dinohuid hebben achterhaald.

Elke aflevering heeft een fijne dynamiek, reportage wordt afgewisseld met het gesprek met een wetenschapper. In korte tijd, 15 minuten, komen jonge luisteraars hartstikke veel te weten. Qua lengte precies passend bij hun spanningsboog.

Stokstaartjes Voor kinderen 8 afl. van 15min.