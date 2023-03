Waarom word je sneller van langzaam hardlopen?

Om energie op te wekken maakt je lichaam gebruik van twee verschillende brandstoffen: koolhydraten en vetten, zegt hardloopcoach Nils de Rijk. De koolhydraten worden de snelle brandstof genoemd omdat je die het gemakkelijkst in energie omzet. Het systeem dat energie uit vetten haalt, werkt wat trager.

Als je zonder er bij na te denken je standaardrondje loopt, doe je dat vooral op koolhydraten, zegt De Rijk. Maar je koolhydraatvoorraad is beperkt. „Pas als je bewust langzaam loopt, stimuleer je het energiesysteem dat vet verbrandt. Daarbij vergroot je de slagkracht van je hart, worden er allerlei extra haarvaatjes aangemaakt om je bloed zo snel mogelijk bij je spieren te krijgen en ontstaan er meer energiefabriekjes in je spieren.”

Wanneer je bewust langzaam gaat hardlopen, zul je dan ook al snel merken dat je met een bepaalde lage hartslag steeds sneller kunt lopen, zegt De Rijk. „En dat betekent dus ook dat je bij hogere hartslagen sneller gaat.”

De Rijk verwijst naar het trainingsprogramma van topmarathonloper Eliud Kipchoge. „Die traint dertien keer in de week, waarvan tien keer langzaam.” Nou ja, voor zijn doen langzaam dan, nuanceert hij. Want wat langzaam is, verschilt natuurlijk per persoon. „Je loopt langzaam genoeg als je nog prima kunt kletsen en als je ademhaling rustig blijft.”

Hij adviseert zo’n 70 procent van de trainingskilometers langzaam te lopen. Daarbij zijn er volgens hem drie gevaren. De techniek. „Zak niet in. Loop zo actief mogelijk.” Het ego. „Verdraag het dat je wordt ingehaald.” En het ontbreken van een plan. „Als je geen plan hebt, ga je altijd te hard. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je onder een bepaalde hartslag moet blijven.”