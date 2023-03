Trump voorspelt dinsdag opgepakt te worden, roept op tot protest

Oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump, die zich opnieuw kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap, verwacht dat hij dinsdag gearresteerd gaat worden. Dat schrijft hij in een bericht op Truth Social, zijn eigen sociale mediaplatform. In het bericht roept hij zijn aanhangers op om te protesteren tegen zijn arrestatie en „onze natie terug te nemen”.

„De veruit populairste Republikeinse kandidaat en oud-president van de Verenigde Staten van Amerika wordt volgende week dinsdag gearresteerd”, zo schrijft Trump. De door Trump voorziene arrestatie draait vermoedelijk om de zaak rondom pornoster Stephanie Clifford, bekend onder haar artiestennaam Stormy Daniels.

In 2018 onthulde de Wall Street Journal (WSJ) dat de voormalige advocaat van Trump, Michael Cohen, enkele weken voor de verkiezingen in 2016 130.000 dollar (zo’n 120.000 euro) aan Clifford had betaald. Naar verluidt werd dit bedrag betaald om Clifford het zwijgen op te leggen over een affaire die ze zou hebben gehad met Trump. Sindsdien is het Openbaar Ministerie in Manhattan een onderzoek begonnen naar de mogelijke afbetaling.

Eerder deze maand leek er vooruitgang te zijn in de zaak, toen Trump werd gevraagd om te getuigen voor een grand jury. Deze jury bepaalt of er genoeg bewijs is om een aanklacht tegen de president in te dienen. Als dit gebeurt, wordt het de eerste strafzaak tegen een voormalige president ooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

