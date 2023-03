‘Ook vermogensbeheerder BlackRock denkt na over bod op Credit Suisse’

Niet alleen de Zwitserse bank UBS, ook de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock denkt na over een bod op de geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse. Dat meldt de Financial Times zaterdag op basis van ingewijden. BlackRock is een van de grootste aandeelhouders van Credit Suisse en lijkt vooral een overname van UBS te willen voorkomen. Die bank zou al gesprekken voeren met Credit Suisse over een volledige of gedeeltelijke overname.

BlackRock is met afstand de grootste vermogensbeheerder ter wereld met omgerekend 8.200 miljard euro aan beleggingen. Het bedrijf zou een aantal opties overwegen, waarin zij gaat samenwerken met andere investeerders. Een bod op enkele delen van Credit Suisse – welke delen is onduidelijk – is dan een van de opties. BlackRock zou aan Credit Suisse haar plannen al kenbaar hebben gemaakt, maar de Zwitserse bank wilde volgens de Financial Times geen commentaar geven. BlackRock laat aan persbureau Bloomberg juist weten niet na te denken over een bod op Credit Suisse.

Zwaar weer

Credit Suisse verkeert al tijden in zwaar weer. Afgelopen week zag de bank op het dieptepunt bijna een derde van haar beurswaarde verdampen en de afgelopen vijf kwartalen boekte ze verlies. „Uit voorzorg” kondigde de bank aan dat ze gaat gebruikmaken van een noodlening van de Zwitserse centrale bank, van omgerekend maximaal 51 miljard euro. Bedoelt voor wanneer acute geldproblemen ontstaan, bijvoorbeeld door weglopende klanten.

Kort voor de bekendmaking van die lening zei topman Ultirch Körner nog dat overheidssteun „geen onderwerp” was. De Zwitserse regering riep desondanks een spoedberaad bijeen, waarin werd gesproken over een ‘reddingsovername’ door UBS. Bij die Zwitserse bank – de grootste in Zwitserland – is de Nederlander Ralph Hamers de baas. Zakenbank JPMorgan zei donderdag te verwachten dat een overname „zeer waarschijnlijk” is.