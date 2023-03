Biden noemt arrestatiebevel ICC tegen Poetin vanwege oorlogsmisdaden gerechtvaardigd

De Amerikaanse president Joe Biden noemt het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof (ICC) tegen de Russische president Vladimir Poetin gerechtvaardigd. Dat melden internationale persbureaus. Biden liet vrijdag weten dat het bevel „een sterk punt maakt” en dat Poetin „duidelijk oorlogsmisdaden” heeft begaan. Daar voegde hij wel aan toe dat lang niet alle landen het ICC erkennen, waaronder de VS zelf.

Het ICC maakte vrijdag bekend het arrestatiebevel uitgevaardigd te hebben tegen Poetin. Specifiek is Poetin volgens het tribunaal verantwoordelijk voor het deporteren van kinderen uit bezette gebieden in Oekraïne naar Rusland. Hij zou hiervoor individueel strafrechtelijk verantwoordelijk zijn omdat hij de misdaden rechtstreeks zou hebben gepleegd of omdat hij er toestemming voor zou hebben gegeven.

Een woordvoerder van het Witte Huis kon vrijdag niet bevestigen of Poetin op basis van het arrestatiebevel in de VS zou worden gearresteerd, wanneer hij daarnaartoe zou reizen. Hij liet alleen weten dat die kans klein is. De kans is overigens ook klein dat een daadwerkelijk proces tegen Poetin zal plaatsvinden. Ook Rusland is geen lid van het ICC en het tribunaal voert geen processen bij verstek. Moskou moet aangeklaagde Russische functionarissen daarom eerst overdragen of ze moeten worden gearresteerd buiten Rusland.