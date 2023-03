Ik ben weer eens naar een voetbalwedstrijd gegaan. Ik heb een nieuw woord geleerd: ‘paardenmongool’. Ik dacht aan ‘paardenlul’: iemand die in hevige mate het syndroom van Down heeft. Maar mijn schoonzus vertelde later dat er in Mongolië twee groepen zijn: paardenmongolen en yakmongolen. Van hen zijn de yakmongolen beter in voetbal. Het is wel een tikje racistisch. Verder bleken bijna alle spelers homo te zijn. En ook de scheidsrechter was een homo. Als homo in het publiek voel je je dan als in een knusse huiskamer met veel gelijkgestemden.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl