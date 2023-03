Lees ik nou dat steeds minder Nederlanders seksueel actief zijn en dat alleen de 75+’ers nog regelmatig van bil gaan? Hebben die oudjes bij die enquête niet gewoon een potje zitten pochen?

Het is belangrijk hoe vaak je het doet. Ook Mark Rutte werd hier onlangs over ondervraagd bij het fijnzinnige Vandaag Inside. Hij hield dat mooi voor zichzelf en hij heeft gelijk. Om dit soort intimiteiten nou te delen met Wilfred Genee en zijn kornuiten, gaat ook wat ver.

Maar Mark hoefde in elk geval niet te liegen. Dat is voor hem ook wel weer eens een keer leuk. Hoe zal het sinds woensdag met hem gaan? En met Wopke en Sigrid? Hoe was hun kabinetsberaad vrijdagmiddag? Is er gelachen? Of hebben ze naar de stekker zitten kijken en het alle drie niet durven zeggen? Hoe reageerden ze op de klachten uit Limburg omdat de door Mark beloofde ruimhartige schadeafhandeling na de overstromingen volkomen ruk is? Hebben ze zuchtend een commissie benoemd? Of deskundigen uit Groningen die kant uit gestuurd? Of heeft Mark inmiddels aan de pers verteld dat het ingewikkeld is. Complex. En dat ze er alles aan doen. Alles. Echt alles. Zo snel mogelijk.

Zullen Mark, Wopke en Sigrid de doffe dreun, die het volk via Lientje heeft uitgedeeld, echt niet hebben zien aankomen? Ze hadden in elk geval niet verwacht dat-ie zo verpletterend hard zou zijn. Maar ze weten alle drie dat dit na hun eigen slaperige wangedrag slechts het begin is. Dat het bij de komende Kamerverkiezingen nog wel eens drie keer zo hard kan gaan.

Hoe de Kamer er na de volgende verkiezingen uitziet? Mark is dan al een tijdje Europa in en heeft zijn nooit gearchiveerde rommel aan die arme Sophietje nagelaten. Zij gaat de partij gestaag zien slinken. En Sigrid? Die is ook iets internationaals gaan doen. Haar beschaafde aanhang gaat naar Volt dat een wat saaie middenpartij wordt. Ook Wopke heeft voor die tijd zijn biezen gepakt en een goede baan gevonden. Misschien wil hij dat bouwbedrijf Strukton van die gekke Gerard Sanderink gaan leiden. Gekke Gerard, die afgelopen week tierend in de rechtszaal tegen de rechters en zijn ex stond te foeteren en uiteindelijk door zijn even knettermesjogge vriendin Rian van Rijbroek naar huis is gebracht. Of naar de kliniek natuurlijk.

Terug naar de politiek. Hugo de Jonge wordt binnenkort burgemeester in een Zeeuws stadje waar Sywert een vakantiebungalow contant afrekent, terwijl het CDA zelf is verworden tot een eenpitter in de splinterbankjes van ons parlement. Naast Sylvana en Wybren. En Lilian als ze niet uitkijkt. De brede fracties zijn dan die van Pieter en Caroline. Vooral die laatste gaat zorgen voor een grote ommekeer in het taalgebruik in ons parlement. Misschien besluit de NOS wel om alle debatten voortaan te ondertitelen omdat anders niemand snapt waar die boeren het allemaal over hebben. En gaan we klootschieten en kaatsen in Studio Sport?

Of zal er voor die tijd een stevige burgeroorlog uitbreken binnen BBB? Net zoals toen in de LPF en het latere Forum. Voor columnisten is dat wel lucratief. Om die stumperds in beide partijen heb ik toentertijd hard gelachen. Wie denkt er nog wel eens aan het belletje van Bomhoff? Of aan de ridicule vliegtuigspotter Mat Herben? Wie luistert nog wel eens naar het nummer ‘Hey Jumpen’ van Hilbrand Nawijn? Het filmpje staat nog op YouTube. Om over die Winnie de Jong nog maar te zwijgen. Dat waren toch gouden tijden voor ons allemaal. Wat dat betreft hoop ik dat er een paar gestoorden op Thierry blijven stemmen. Dat is toch topamusement? Zijn laatste ‘overwinningsspeech’ van afgelopen woensdagavond, nadat hij bijna al zijn zetels had moeten inleveren, was toch legendarisch? Nee hoor, die jongen poedert zijn neus helemaal niet.

Maar volgens Caroline blijft haar partij de komende jaren stabiel. Dat betekent dat het land zal vergrassen en verbrandnetelen. En de gemartelde koeien, varkens en kippen? Geduld! Dat is in dit geval verre van een schone zaak.