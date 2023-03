De dreun van de BoerBurgerBeweging

In deze Haagse Zaken hebben we het over de betekenis van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Petra de Koning, Philip de Witt Wijnen en Lamyae Aharouay blikken terug op de campagne maar kijken vooral vooruit: wat betekenen deze uitslagen voor politiek en beleid? En wat zegt een overwinning van een partij als de BoerBurgerBeweging over de stemming in het land?

@Apjvalk // @LamyaeA // @pdekoning // @PhilipDeWW

Verder lezen en luisteren

Podcast Vandaag - Wat betekent de monsterzege van BBB voor Nederland?

BBB sorteert voor op de formatie

Waarom BBB óveral groot is: dit is niet alleen de overwinning van het platteland

Hoe moet Rutte IV verder na de verkiezingen: linksom én rechtsom?

Dossier Provinciale Statenverkiezingen

Bekijk hier de podcast Tussen de regels.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.