Columnist en etiquettedeskundige Trouw Beatrijs Ritsema (69) overleden

Columnist en etiquettedeskundige Beatrijs Ritsema is donderdag op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft dagblad Trouw, waar zij twintig jaar voor werkte, vrijdag op haar website laten weten. Ritsema overleed aan longkanker, waar ze al enige tijd voor werd behandeld.

Ritsema studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en was jarenlang eindredacteur bij Vrij Nederland. Bekendheid kreeg ze met haar rubriek Moderne Manieren, die ze twee decennia lang schreef in Trouw. In de rubriek behandelde zij op humoristische wijze vragen over sociale omgang. De vragen gingen onder meer over ingewikkelde bruiloften, moeilijke begrafenissen, ongewenste cadeautjes en zeurende collega’s. Vrijdag verschenen haar adviezen voor de laatste keer in de krant. Ritsema had ook tientallen bijdragen in NRC, voor het laatst een in 2018.

In een NRC-artikel uit 2018 omschrijft Ritsema haar jong zelf als „een volgzaam kind dat graag haar best deed”. Ook verslond ze „het ene boek na het andere”. In een vergelijking met haar moeder zegt ze dat ze haar in discussies over politiek „met tegenzin” voortdurend gelijk moest geven. „Eén keer liep het anders, in een gesprek over liften. Zij vond dat parasiteren, ik zei: ‘Maar die auto rijdt er toch al.’ Ik herinner me mijn triomf toen ze de redelijkheid van mijn argument toegaf.”

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan noemt Ritsema „van grote betekenis voor de krant en de lezers. Ze was zeer geliefd, ook om haar soms heel bijzondere, tegendraadse adviezen.” Volgens Van der Laan kreeg Trouw vaak van lezers te horen dat de adviezen van Ritsema op zaterdagochtend aan het ontbijt voor discussie zorgden. „Haar adviezen stemden tot nadenken en tot het vinden van oplossingen”, zegt de hoofdredacteur. „Haar adviezen weerspiegelden de tijdgeest. Met Beatrijs verliezen we een geliefde medewerker maar ook een bijzonder, integer en prettig mens.”