Als je buurt ‘Cancer Alley’ heet

Sharon Lavigne was een puber toen ze hoorde dat er een plasticfabriek werd gebouwd in haar woonplaats. Haar moeder en vriendinnen dachten dat de producent welvaart zou brengen. Intussen wordt Lavigne’s buurt ook wel ‘Cancer Alley’ genoemd. Het is „deprimerend”, zegt ze, dat zij in zo’n vervuilde omgeving moet leven, dat ze de vieze lucht elke dag inademt. Journalist Gloria Riviera snapt haar angst. Riviera werd jaren geleden gediagnosticeerd met een hersentumor. Ze zou nog maar tien jaar te leven hebben. In Discarded volgt ze Lavigne in haar strijd tegen een van de grootste plasticproducenten ter wereld. Tegelijkertijd wil je verder luisteren om te horen hoe het nu met de ziekte van de presentator is.

Discarded Documentaire 4 afl. van zo’n 40 min. Lemonada Media