Wit-Rusland veroordeelt vier kritische journalisten en activisten tot lange celstraffen

In Wit-Rusland zijn vrijdag vier kritische journalisten en activisten veroordeeld tot celstraffen van tussen de tien en twaalf jaar. Dat melden internationale persbureaus. Alle vier uitten ze openlijk kritiek op president Aleksandr Loekasjenko.

Twee van de veroordeelde critici, Marina Zolotova en Ljoedmila Tsjekina, werkten voor de journalistieke website Tut.by. Ze werden in mei 2021 gearresteerd, volgens autoriteiten voor belastingontwijking. In 2022 bestempelde Wit-Rusland het medium, dat kritische verhalen maakte over de regering, als extremistische organisatie. De twee vrouwen zijn nu allebei veroordeeld tot twaalf jaar cel.

In een losse zaak werden de leider van een think-tank, Valeria Kastsioechova, en politicoloog Tatsiana Koezina veroordeeld tot celstraffen van tien jaar. De vrouwen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan „het helpen bij pogingen om de macht te grijpen op een ongrondwettige manier”.

Straffeloosheid

In Wit-Rusland wordt het mensen die kritiek uiten op de overheid al langer moeilijk gemaakt. Nadat Loekasjenko in 2020 werd herkozen in een verkiezing die internationaal als frauduleus is bestempeld braken er grote protesten uit in het land. Autoriteiten reageerden hardhandig op de protesten en vervolgden activisten, journalisten en andere critici. Zo werd eerder deze maand de activist en Nobelprijswinnar Ales Bialiatski ook al veroordeeld tot tien jaar cel.

Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties reageert kritisch op de veroordeling van de journalisten en activisten. Hij spreekt van „een onacceptabel beeld van straffeloosheid en de bijna volledige vernietiging van de burgelijke ruimte en fundamentele vrijheden in Wit-Rusland”.

