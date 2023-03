Wat is er gebeurd met de plannen voor een vrouweneditie van Milaan-Sanremo?

Het is een stralende voorjaarsdag in mei en de straten van Boedapest kleuren langzaam roze voor de start van de Giro d’Italia van 2022, als Paolo Bellino de tijd neemt om een aantal journalisten te woord te staan. De 53-jarige directeur van RCS Sport, de Italiaanse organisator van de etappekoers, is in zijn nopjes met de veertiende buitenlandse start in de geschiedenis van de Giro, en hoewel hij druk is met alle voorbereidingen, wil hij het ook even over vrouwenwielrennen hebben.

Er zijn plannen om de organisatie van de Giro voor vrouwen naar RCS toe te trekken, vertelt Bellino. En hij kondigt aan dat RCS druk bezig is met het opzetten van een Milaan-Sanremo voor vrouwen: Milano-Sanremo Donne. „Ik denk dat het een klassieker is die er zou moeten zijn voor vrouwen”, zegt Bellino. „Daarom werken we er hard aan om de race volgend jaar te organiseren, op dezelfde dag als de race van de mannen.”

De aankondiging van Bellino is groot nieuws. Milaan-Sanremo, bijgenaamd La Primavera (de lente), is bij de mannen een van de vijf wielermonumenten, eendagswedstrijden die al meer dan honderd jaar bestaan. Het winnen van zo’n klassieke koers kan de carrière van een renner in een klap vervolmaken. Drie monumenten, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik, hebben al langer een vrouweneditie, maar de twee Italiaanse – ook de Ronde van Lombardije hoort in het rijtje – nog niet.

Milaan-Sanremo heeft wel een editie voor vrouwen gekend: tussen 1999 en 2005 werd La Primavera Rosa zeven keer verreden, over een lengte van zo’n 120 kilometer. De Nederlandse Mirjam Melchers won de editie van 2002 na een sprint met een groepje van drie. „Het is toch een monument dat je wint, met al die historie, met altijd hetzelfde parcours. Dat maakte het heel speciaal.”

De koers werd echter in 2006 opgeheven vanwege financiële problemen.

Van de huidige generatie rensters heeft niemand de wedstrijd ooit gereden. De Italiaanse Martha Cavalli, winnares van onder meer de Amstel Gold Race, noemde het vorig jaar „een droom” om La Primavera een keer te mogen rijden. Rensters als Annemiek van Vleuten, Elisa Balsamo en Lizzie Deignan drukken zich in vergelijkbare woorden uit.

Alle wielermedia schrijven in de lente van 2022 over de plannen van Bellino. Maar daarna wordt het stil.

Eisen van de UCI

Deze zaterdag is de 114de editie van Milaan-Sanremo voor mannen, met aan de start renners als Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en oud-winnaars Wout van Aert, Julien Alaphilippe en Matej Mohoric voor de koers van bijna 300 kilometer met finish op de Via Roma.

Op de site van de koers wordt er met een klok afgeteld naar de mannenrace, maar er staat geen woord over een wedstrijd voor vrouwen. Op de kalender van de internationale wielerbond UCI ontbreekt de race. Ploegen als Jumbo-Visma en Trek-Segafredo hebben geen idee wat er met de plannen is gebeurd. „Dat is wel gek”, appt een woordvoerder van Trek.

Duidelijk is: ook dit jaar geen Milano-Sanremo Donne. Wat is er gebeurd?

De Nederlandse Mirjam Mechers won in 2002 Milaan-Sanremo. De foto is van twee jaar later. Foto Vincent Jannink / ANP

„Welkom in Italië”, zegt Danny Stam schamper lachend. De ploegleider van SD Worx is dit gewend, wil hij maar zeggen. „Ik denk dat het wel bekend is dat Italianen vaker wat roepen en dat het uiteindelijk anders is dan verwacht.” Maar het is niet enkel een Italiaans fenomeen, zegt Stam. „Ik heb vaker meegemaakt dat ik in september de wedstrijdkalender voor het komende seizoen onder ogen kreeg, en als ik in januari het programma dan nog eens bekeek, was het toch anders.”

Volgens Stam heeft komt dat door de eisen die de UCI stelt. De meeste organisaties willen dat hun wedstrijd onderdeel wordt van de WorldTour, het hoogste niveau. Daarvoor moet de koers aan onder meer financiële en veiligheidseisen voldoen. Stam: „De datum voor de race wordt vergeven, maar als de organisatie het dan net niet allemaal rond krijgt, gaat de koers niet door.”

Het heeft ook met de kalender te maken, zegt Iris Slappendel, directeur van The Cyclist Alliance, een vakbond voor vrouwelijke renners. „Een plek vinden op de kalender is een uitdaging, want die zit heel erg vol. Er zijn zo’n zeventig wedstrijddagen in de WorldTour, bijna niemand rijdt die allemaal.”

Trofeo Alfredo Binda

Nu is het husselen van wedstrijden op de kalender niet ongewoon. Zo wordt dit jaar, anders dan bij de mannen, eerst de Vuelta d’Espana verreden (in mei), dan de Giro (begin juli) en tot slot de Tour de France (eind juli). Een vrouweneditie van Milaan-Sanremo op dezelfde dag als de mannen is problematisch omdat een dag later in het noorden van Italië de Trofeo Alfredo Binda op het programma staat, een wedstrijd voor vrouwen die sinds 1974 wordt georganiseerd. Door de geschiedenis en het lastige parcours heeft die koers een klassiekerstatus in het vrouwenpeloton.

„Ik zou het jammer vinden als de Trofeo moet wijken voor Milaan-Sanremo”, zegt ploegleider Stam. Het heeft mogelijk meegespeeld bij het ontbreken van de koers op de kalender, denkt Slappendel. „Het gaat ten koste van andere wedstrijden. Dat moet je niet doen. Op dit moment voegt het te weinig toe.”

De overvloed aan wedstrijden trekt nu zijn sporen in het peloton, ziet Slappendel. Volgens haar is er eerst aanwas nodig van rensters van het juiste niveau. „We hebben vooral meer koersen onder het hoogste niveau nodig. Zodat jonge talenten zich daar kunnen ontwikkelen.”

Vanuit Italië blijft het lang stil op verzoeken van NRC om toelichting over het lot van een nieuwe Primavera voor vrouwen. RCS-directeur Bellino herhaalde vorige maand in een interview met het Italiaanse medium Bici Pro wel zijn woorden van vorig jaar. Maar hij wees daarin ook naar de kalender als complicerende factor. „Zeker als we de race voor mannen en vrouwen op dezelfde dag willen organiseren.”

Drie dagen vóór de mannenwedstrijd, antwoordt RCS alsnog per mail. „We kunnen u verzekeren dat het organiseren van een Milaan-Sanremo voor vrouwen nog in onze toekomstige plannen voorkomt”, schrijft een woordvoerder, die er ongevraagd een andere koers bijhaalt. „We gaan de komende jaren de Giro voor vrouwen organiseren, een belangrijk moment voor ons omdat we het vrouwenwielrennen belangrijk vinden.” Op de vraag waarom de koers er dit jaar niet van gekomen is, blijft een antwoord uit.