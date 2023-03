Wat betekent de monsterzege van BBB voor Nederland?

Afgelopen woensdag waren de verkiezingen voor de waterschappen en de Provinciale Staten. En daarmee indirect ook voor de Eerste Kamer. De historische zege van de BoerBurgerBeweging verandert het politieke landschap ingrijpend. Chef van de politieke redactie, Guus Valk, legt uit wat de uitslag betekent voor het kabinetsbeleid en welke politieke botsingen Nederland te wachten staan.

