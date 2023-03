Schrijfster Dubravka Ugrešić op 73-jarige leeftijd overleden

Schrijfster Dubravka Ugrešić is vrijdag op 73-jarige leeftijd overleden, meldt haar uitgever Nijgh & Van Ditmar middels een persbericht. De van oorsprong Kroatische auteur woonde al sinds de jaren negentig in Nederland en brak door met het boek Steffie Steek in de klauwen van het leven (1981), dat ook werd verfilmd.

Ugrešić vluchtte in 1993 uit haar geboorteland nadat in 1991 in het voormalig Joegoslavië de oorlog uitbrak. Ugrešić was een fel tegenstander van de oorlog en de nationalistische ideeën van zowel Kroatië als de VS en schreef er kritisch over. Ze werd al snel het doelwit van de media en werd uitgemaakt voor „een hoer, een heks en een verrader”. Ze verliet Kroatië in 1993 en na omzwervingen door Duitsland en de VS ging ze ze in 1999 in Amsterdam wonen.

De schrijfster zag zichzelf als ‘trans-nationale’ of liever nog ‘post-nationale’ auteur, en maakte zich hard voor de rechten van schrijvers om zich niets van nationale grenzen aan te trekken. Voor haar essaybundel De cultuur van leugens (1995) ontving ze de Verzetsprijs. Daarnaast doceerde Ugrešić aan universiteiten in de Verenigde Staten en Europa en schreef ze voor onder andere NRC en De Groene Amsterdammer.

In 2019 verscheen haar laatste bundel Het tijdperk van de huid, waarin ze zich verzet tegen de hokjesgeest. Niet alleen in de kunsten, maar ook in Kroatië, dat volgens haar weer in de fascistische staat uit de Tweede Wereldoorlog was veranderd

