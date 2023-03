Ruim 200 mensen opgepakt bij demonstratie tegen omstreden Franse pensioenhervorming

In Frankrijk zijn donderdag 217 mensen opgepakt bij demonstraties tegen de pensioenplannen van de regering. Dat meldt Le Monde. Onder meer in Marseille en Parijs waren confrontaties tussen demonstranten en de politie. Ook richtten relschoppers vernielingen aan.

In Parijs werd Place de la Concorde, waar duizenden betogers zich hadden verzameld, ontruimd. De oproerpolitie vuurde rubberen kogels af en zette traangas en waterkanonnen in om betogers uit elkaar te drijven. In Marseille vernielden relschoppers zeker tien winkels en werden prullenbakken in brand gestoken. In Lille belandden twee betogers met verwondingen in het ziekenhuis.

Op beelden op Twitter is te zien dat demonstranten de politie in Rennes bekogelden met vuurwerk. In Dijon werden poppen met het gezicht van de Franse president Macron en andere kabinetsleden in brand gestoken.

De vakbonden hebben de Franse bevolking opgeroepen om opnieuw landelijk te staken. Deze demonstratie staat gepland op donderdag 23 maart. Ook riepen ze het Franse volk op om komend weekend zoveel mogelijk lokaal te protesteren.

Omstreden wet

Donderdag drukte de Franse regering de omstreden pensioenhervorming door buiten het Assemblée Nationale om, het bestuursorgaan dat vergelijkbaar is met de Nederlandse Tweede Kamer.

De Franse premier Élisabeth Borne liet weten dat er geen stemming zou plaats vinden in het Assemblée over de verhoging van de pensioenleeftijd van 64 naar 66 jaar. In plaats daarvan deed zij een beroep op het in Frankrijk befaamde grondwetsartikel 49.3, waarmee ze een stemming omzeilde.

Sinds de aankondiging van de pensioenhervorming, half januari, hebben in Frankrijk al talloze demonstraties plaatsgevonden. Alle vakbonden en een groot deel van de Franse bevolking, volgens sommige peilingen bijna 80 procent, verzette zich tegen de verhoging van de pensioenleeftijd.