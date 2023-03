Nederland krijgt CO2-plafond voor internationale vluchten

Er komt een plafond voor de CO2-uitstoot van internationale vluchten die vanaf Nederlandse luchthavens vertrekken. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten, zo meldt de rijksoverheid. Het voorstel voor de maatregel kwam van minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Het plan, dat in 2025 ingaat, moet bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland.

Met de maatregel komt er een bovengrens voor de hoeveelheid CO2 die de vluchten op elke luchthaven uit mogen stoten. Een woordvoerder van het ministerie geeft aan dat voor het opleggen van de beperking waarschijnlijk een limiet komt op de hoeveelheid kerosine die op luchthavens getankt mag worden. Daarmee zou dan ook de hoeveelheid vluchten die kan vertrekken afnemen. Het plafond gaat meerdere jaren gelden: zou een luchthaven in één jaar over het plafond heengaan, dan is het mogelijk om de CO2 die niet uitgestoten had mogen worden in een ander jaar te compenseren.

De keuze voor een CO2-plafond voor de luchtvaart is significant: voor veel andere sectoren waren al langer klimaatdoelen vastgelegd in de zogenoemde klimaatwet, maar voor de luchtvaart gold dat nog niet. Op Europees en mondiaal niveau bestaat er echter al wel een hoop regelgeving rondom CO2-uitstoot. Zo bestaat er in Europa het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), dat de CO2-uitstoot van de meest vervuilende bedrijven — waaronder die van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen — aan banden legt. Wereldwijd bestaat er CORSIA, dat is toegespitst op de luchtvaart.

Onduidelijkheid

Hoe de nieuwe maatregel zich gaat verhouden tot de bestaande internationale regels is nog niet duidelijk. Het kabinet heeft naar verschillende mogelijkheden voor een Nederlands CO2-plafond voor de luchtvaart gekeken. „De variant waarbij er per luchthaven een plafond wordt ingesteld bleek als enige uitvoerbaar en te verenigen met internationale regelgeving”, zo staat er in berichtgeving van de rijksoverheid.

Het is ook onduidelijk hoe de regel samenhangt met de plannen die Harbers heeft voor vliegveld Schiphol. In juni 2022 maakte de minister bekend dat de luchthaven 12 procent moet krimpen. Vanaf november van dit jaar, zo kondigde hij toen aan, mag de luchthaven nog maar 440.000 vluchten per jaar uitvoeren. Ter vergelijking: in 2019 — het laatste jaar dat vliegbewegingen niet door corona gekleurd werden — vertrokken er 496.826 vluchten vanaf Schiphol. Hoe die eerder gestelde limiet dus beïnvloed wordt door het nieuwe CO2-plafond moet nog blijken. De precieze inrichting van het plafond wordt de komende tijd verder uitgewerkt, verschillende stakeholders mogen daarbij meepraten.

