Ministerraad stemt in met vernieuwing Wetboek van Strafvordering

De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor een nieuw Wetboek van Strafvordering van ministers Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) en Dilan Yeşilgöz (Justitie, VVD). In het wetboek staat beschreven aan welke regels politie, Openbaar Ministerie, rechters en advocaten gebonden zijn in het strafproces. Het huidige wetboek is in 1926 ingevoerd en bijna honderd jaar oud. Het voorstel zal nu naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Het nieuwe Wetboek voor Strafvordering is flink vernieuwd en aangepast aan de huidige tijd. Het huidige wetboek sluit beter aan op nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercrime en ondermijning. Zo staan er onder meer nieuwe bevoegdheden in voor opsporingsdiensten en zijn de rechten van de slachtoffers versterkt. Zij zullen onder andere meer worden betrokken bij het kennisnemen van stukken in het strafdossier.

Volgens minister Weerwind zal het nieuwe wetboek ervoor zorgen dat de strafrechtketen beter in staat is „in te spelen op de technologische ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen”.

Een andere grote verandering is dat het wetboek nieuwe voorschriften bevat die kunnen bijdragen aan kortere doorlooptijden. Zo zal er meer worden ingezet op het afronden van het opsporingsonderzoek voordat de behandeling van de strafzaak in de rechtbank begint. Ook krijgen rechters meer mogelijkheden om te sturen in het procesverloop.

Lees ook dit opiniestuk: Haal abortus uit het Wetboek van Strafrecht

Complex

Er is bijna tien jaar gewerkt aan het nieuwe wetboek en in bijna alle strafrechtelijke organisaties zal het voor veranderingen zorgen. Zo zullen medewerkers moeten worden opgeleid en worden ict-systemen aangepast. Hoe lang het gaat duren voordat deze veranderingen zijn doorgevoerd is nog niet duidelijk, momenteel wordt gekeken naar een realistische implementatieperiode.

Na afloop van de ministerraad liet Weerwind weten trots te zijn op het nieuwe wetboek. „Ik geloof dat het hele wetsontwerp 80 centimeter is, bijna een meter. Het geeft aan hoe complex en hoe ongelooflijk belangrijk het wetboek is.”

Lees ook: Een nieuw strafproces kan echt niet zonder de advocaten