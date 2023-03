Literatuurmuseum verhuist van Den Haag naar Utrecht

Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum gaat verhuizen. Het museum, dat nu in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag zit, gaat waarschijnlijk in 2025 over naar Magazijn De Zon in Utrecht. Dat staat in een persbericht van de culturele instelling. Het museum moet vertrekken uit de KB omdat het gebouw de komende jaren grootschalig onderhoud nodig heeft. „Het gebouw is op”, aldus Aad Meinderts, directeur van het museum.

In 2022 kwamen meer dan 100.000 bezoekers naar het museum. Dat de culturele instelling verdwijnt uit de hofstad, heeft wat Meinderts betreft voor- en nadelen. „We zitten met het museum in de haarvaten van de stad, en dat zullen we opnieuw op moeten bouwen.” Maar, zo benadrukt de directeur, de centrale ligging van Utrecht zou het museum wel toegankelijker maken voor meer mensen. „We zijn als rijksmuseum bedoeld voor het hele land.”

De gemeente Den Haag probeerde de afgelopen jaren nog in eigen stad een nieuwe locatie te vinden voor het museum. Zo zag het er een tijd naar uit dat de culturele instelling naar het Haagse Museumkwartier zou verhuizen. Daar zitten ook het Mauritshuis, het Haags Historisch Museum, Museum Bredius en Escher in het Paleis. Ondanks die pogingen is de keuze nu dus toch op Utrecht gevallen. „We hebben gekeken of we een pand konden vinden dat onze ambities het beste zou ondersteunen”, aldus Meinderts. „En zulke panden zijn natuurlijk niet in groten getale verkrijgbaar.”

Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum is blij met de nieuwe locatie. „In Utrecht wonen en werken veel getalenteerde schrijvers en de stad doet veel aan cultuureducatie, leesbevordering en talentontwikkeling”, aldus het persbericht. Ook de gemeente Utrecht is optimistisch: het monumentale Magazijn De Zon blijft met de komst van het museum openbaar toegankelijk.