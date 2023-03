Jan Derck van Karnebeek aan het hoofd bij zuivelbedrijf FrieslandCampina

FrieslandCampina heeft Jan Derck van Karnebeek benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter. Dat kondigt het zuivelbedrijf vrijdagochtend aan. Daarmee heeft FrieslandCampina een opvolger gevonden voor Hein Schumacher die de overstap maakte naar Unilever. De 55-jarige Van Karnebeek neemt vanaf juni de leiding over.

Op dit moment is Van Karnebeek directeur bij GreenV, een internationaal opererende bedrijvengroep in de tuinbouwsector. In het verleden werkte hij jarenlang voor Heineken, waar hij onder meer de functie van commercieel directeur vervulde. Hij onderhoudt overigens nauwe banden met koning Willem-Alexander. Jan Derck van Karnebeek Foto FrieslandCampina

FrieslandCampina, een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld, heeft een succesvol 2022 achter de rug. Het verhoogde zowel de omzet als de winst ten opzichte van het jaar daarvoor. De omzet steeg met 14 procent naar 14,1 miljard, onder meer veroorzaakt door de hogere zuivelprijzen. Aangesloten melkveehouders kregen een recordbedrag uitgekeerd. Toch kondigde het bedrijf tijdens de presentatie van zijn jaarcijfers afgelopen maand aan een moeizaam jaar te verwachten. Het bedrijf vreest een moeizame markt met dalende melkprijzen, en denkt dat de gedaalde koopkracht bij consumenten zich zal laten voelen.

