Samen met mijn driejarige zoon ga ik naar het stemlokaal. De dame die mij het stembiljet geeft, zegt dat mijn zoon wel mee mag het stemhokje in. „Hij is toch te klein om je te beïnvloeden.” Denkend aan een onzekere toekomst door klimaatverandering, polarisatie en toenemende ongelijkheid, kijk ik naar mijn zoon. Volgens mij heeft niemand meer invloed op mijn stem dan hij.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl