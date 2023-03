Internationaal Strafhof in Den Haag vaardigt arrestatiebevel uit tegen Poetin

Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) heeft vrijdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin. Dat meldt het strafhof in een persbericht. Poetin is volgens het tribunaal verantwoordelijk voor de oorlogsmisdaad van het deporteren van kinderen uit bezette gebieden in Oekraïne naar Rusland.

Volgens het ICC zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Poetin voor deze oorlogsmisdaad individueel strafrechtelijk verantwoordelijk is. Zo zou hij de misdaden rechtstreeks hebben gepleegd, alleen of in samenwerking met anderen, of zou hij toestemmingen hebben gegeven om de misdaden uit te voeren.

Naast Poetin is er ook een ander arrestatiebevel gevorderd, tegen Maria Lvova-Belova, de Russische commissaris voor kinderrechten. Ook zij wordt er van verdacht verantwoordelijk te zijn voor de deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland.

De president van het ICC Piotr Hofmánski heeft tijdens een persconferentie laten weten dat het volgens de internationale wet verboden is om burgers te deporteren vanuit hun leefgebied. „Kinderen genieten een speciale bescherming, opgenomen in de Geneefse conventies”, aldus Hofmánski. „Het ICC vaardigde het arrestatiebevel uit. De uitvoering hangt nu af van internationale samenwerking.”

Moskou heeft de beschuldigingen dat het Russische leger oorlogsmisdaden heeft begaan tijdens de invasie in Oekraïne herhaaldelijk ontkend. Maria Zakharova, de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, liet op haar Telegram-kanaal weten dat de arrestatiebevelen van het ICC geen enkele betekenis hebben voor Rusland, „ook niet vanuit juridisch oogpunt”. Daar voegde ze aan toe dat Rusland geen onderdeel is van het Statuut van Rome, het verdrag dat ten grondslag lid aan het tribunaal voor oorlogsmisdaden.

Het is dan ook onwaarschijnlijk dat een daadwerkelijk proces in Den Haag zal plaatsvinden. Rusland is geen lid van het ICC en het tribunaal voert geen processen bij verstek uit. Alle aangeklaagde Russische functionarissen zullen dus eerst door Moskou moeten worden overgedragen of buiten Rusland moeten worden gearresteerd.

‘Humanitaire campagne’

Rusland heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het Oekraïense kinderen naar Rusland heeft gehaald. Poetin presenteert het echter als een humanitaire campagne om weeskinderen en kinderen die in het conflictgebied zijn achtergelaten te beschermen.

Het is niet duidelijk hoeveel Oekraïense kinderen er gedeporteerd zijn naar Rusland. Oekraïne zelf spreekt over 16.000 door Rusland gedeporteerde kinderen, maar dit aantal is niet te verifiëren.

Een jaar geleden opende ICC-aanklager Karim Khan een onderzoek naar de mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne. Tijdens de vier bezoeken die hij bracht aan het Oost-Europese land benadrukte hij dat kinderen niet langer de vergeten slachtoffers mogen zijn in het conflict. Zo bezocht hij een kindertehuis vlakbij de frontlinie in Zuid-Oekraïne. De tekeningen hingen nog aan de muur en de kasten hingen vol kleding, maar er waren geen kinderen te bekennen, „als gevolg van de vermeende deportatie van kinderen uit Oekraïne”.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba laat in een bericht op Twitter weten verheugd te zijn met het nieuws. „Ik juich het besluit van het ICC toe. Internationale criminele zullen verantwoordelijk gehouden worden voor het stelen van kinderen.”