Het Uur met rapper Willie Wartaal

Willie Wartaal groeide op met een drugsverslaafde moeder die vaker niet dan wel thuis was. Sinds hij op het album Sterrenstof van De Jeugd van Tegenwoordig vier zinnen erover rapte, vraagt iedereen naar het verhaal van zijn jeugd. Nu is er zijn cabaretvoorstelling Moederdag, waarin hij zonder zelfbeklag zijn verhaal over vroeger deelt. Pieter van der Wielen spreekt hem over de mooie momenten in het leven, maar hoe het leven onderaan de streep kut is (en hoe hij daardoor juist extra van het leven geniet). Over de ‘mentale gym’ die een slechte jeugd is en hoe hij daar autonoom door werd. Over opgevoed worden door tv-programma’s met Oprah Winfrey en Bill Cosby en het geluk van zijn eigen vaderschap.

