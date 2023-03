Gerard Sanderink geschorst als bestuurder Oranjewoud en Strukton Groep

Gerard Sanderink is per direct geschorst als CEO van Oranjewoud NV, Strukton Groep NV en andere dochterondernemingen. Dat laat de Raad van Commissarissen van Oranjewoud NV vrijdagavond weten in een persverklaring. Sanderink ligt al langer onder vuur vanwege perikelen bij zijn bedrijf Centric en in zijn privéleven.

Die perikelen lijken de reden te zijn achter zijn schorsing als CEO. De RvC van Oranjewoud NV zou tot de beslissing zijn gekomen „na een periode van incidenten rond de heer Sanderink” en neemt het besluit „in het belang van de ondernemingen, medewerkers en andere stakeholders van de ondernemingen”. Oranjewoud NV, waar Strukton Groep onderdeel van is, houdt zich bezig met grootschalige bouwprojecten en stedelijke inrichting.

Onrust bij Centric

Sanderink werd in november vorig jaar geschorst als bestuurder van Centric door de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer oordeelde destijds dat Sanderink niet in staat leek om het belang van het door hem opgerichte IT-bedrijf te scheiden van zijn privébelangen. Dat gaf „aanleiding te twijfelen aan het vermogen van Sanderink om rationele beslissingen te nemen”. Hij verloor daarnaast zeggenschap over al zijn aandelen in het bedrijf.

De schorsing bij Centric was het gevolg van een reeks juridische conflicten die Sanderink in het openbaar uitvocht met zijn ex-vrouw Brigitte van Egten. Hij scheidde van haar en trouwde met de controversiële zelfverklaarde cyberdeskundige Rian van Rijbroek. Zijn bedrijf Centric, dat opdrachten uitvoerde voor chipmachinebouwer ASML en De Nederlandsche Bank (DNB), werd vervolgens meegesleept in het conflict.

De onrust in het privéleven van Sanderink had impact op het bedrijf, dat 2.500 werknemers in Nederland heeft. Grote klanten dreigden weg te lopen en bestuursleden stapten op. Hoewel Sanderink zelf in januari 2021 opstapte als bestuurder om zijn bedrijf te helpen, keerde hij in oktober 2022 weer terug. Na onderzoek door het OM werd hij vervolgens geschorst.

